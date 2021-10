Pidió un préstamo para abrir un local y le robaron más de un millón y medio de pesos en mercadería

Un joven de 26 años decidió pedir un préstamo bancario para poder abrir un negocio y ahora fue víctima de asalto en el que le robaron más de un millón y medio de pesos en mercadería.

“No me dejaron nada, como se puede ver me destrozaron. Me hicieron bosta. No sé cómo vamos a hacer ahora. Vienen y de la noche a la mañana te quedás sin nada. ¿Qué tengo que hacer yo? No sé qué hacer”, declaró Gonzalo Lazos.

Según el relato de la víctima, los delincuentes se llevaron más de un millón y medio de pesos en mercadería de su local de la capital de Córdoba. “Lo alquilé hace dos meses y abrí hace tres semanas. Hay un lavadero atrás, se colgaron por ahí. Rompieron la ventana del baño para ver si había una alarma y después rompieron la puerta. Estuvieron mucho tiempo”, explicó.

Lazos indicó que utilizó sus ahorros, vendió la moto, pidió un préstamo bancario y le pidió dinero prestado a personas cercanas. Incluso, agregó que “sacó créditos” apostando que venía el día de la madre, los cuales no sabe cómo va a poder pagar ahora.