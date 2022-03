Piden suspender la licencia de Chano por un comentario a Larreta

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) pidió suspender la licencia del cantante ‘Chano’. Confesó que le pidió a Horacio Rodríguez Larreta que le ayude a sacar el carnet de conducir en reiteradas ocasiones.

El pedido fue hacia el Gobierno porteño y pidió que sea una suspensión provisoria de la licencia de Santiago “Chano” Moreno Charpentier. El artista explicó mediante un vivo junto al Jefe Porteño, que le agradecía por un polémico favor.

“Lo que te quería reconocer es lo atento que siempre fuiste conmigo. Me ayudabas a mi hasta a sacar el registro. Y una vez me dijiste, la última vez que te lo pedí, me dijiste me comprometes”, declaró el cantante.

El director Ejecutivo de la ANSV, Pablo Martínez Carignano, elevó un pedido formal para la suspensión del carnet de conducir y se lo cite a Chano para una reexaminación exhaustiva.