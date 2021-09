Piden la renuncia de Fernanda Vallejos tras la aparición de varios audios contra Alberto Fernández

Luego que se filtraran los audios de la diputada Fernanda Vallejos contra el presidente, Alberto Fernández, donde lo tildaba de “ocupa” y “mequetefre”, su par del Frente de Todos, Gabriela Cerruti, pidió que la legisladora renuncie.

“Si pensás todo eso, andate. Si formás parte de un gobierno o espacio y pensás todas esas cosas, ¿qué haces ahí? Yo no me quedaría ni un minuto, uno no dice en privado lo que no se banca decir en público”, arremetió la diputada Cerruti.

Además, la legisladora por el Frente de Todos sostuvo que “por algo la diputada Vallejos no estuvo en las listas de este año, así que no sé si representa a mucha gente”, en alusión a que el mandato de la dirigente kirchnerista finaliza el 10 de diciembre.

“Si pensás todo eso de gente con la que compartís el espacio, te tenés que ir, no tiene sentido que te quedes”, opinó la diputada Cerruti en respuesta a las declaraciones de la legisladora que responde a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.