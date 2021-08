Piden datos para identificar a un tercer vehículo que habría participado de un siniestro vial en la ruta 41

En las últimas horas la esposa de la víctima fatal de un trágico accidente vial ocurrido en la ruta 41 a la altura del kilómetro 30 de la misma en jurisdicción del partido bonaerense de Pila hizo un llamado a la solidaridad a través de las redes sociales.

Recordamos que el 26 de junio próximo pasado y por causas que aún se tratan de establecer en el sitio indicado chocaron un camión y un minibus perteneciente a una empresa de la ciudad de Castelli.

Lamentablemente y como consecuencia de las heridas recibidas, el conductor del mini bus identificado como Javier Acha,,falleció en el acto.

Posteriormente trascendió que un tercer vehículo habría intervenido en la producción del trágico siniestro vial y en declaraciones periodísticas fue el propio Jefe del Destacamento de Policía Vial de Castelli, Oficial Principal Gerardo Ferreyra quien dio cuenta de ello.

Asimismo se aguardaba tener registros de las cámaras instaladas en los cruces de las rutas 2 y 41 y en las existentes en jurisdicción de General Belgrano, pero lamentablemente las primeras no funcionan y las segundas no tienen imágenes nítidas, por lo tanto no se ha podido identificar a ese tercer vehículo que sería el que habría provocado la tragedia.

Ante tal situación, la señora Cristina Celasco, esposa de Acha, hizo un pedido solidario en su cuenta de Facebook, consignando lo siguiente:

“Ante el hecho de público conocimiento de la lamentable pérdida física de Javier en el accidente de tránsito del día 26 de Junio del corriente año en el Km 29 de la Ruta Pcial 41 (Partido de Pila) y visto que ha pasado un mes y medio y estamos lejos de saber la verdad, ya que las cámaras de la intersección de la Ruta 2 y 41 no aportan nada porque no funcionan, motivo por el cual no se logra dar con el camión que habría participado y siguió viaje, y que las cámaras de Gral Belgrano no determinan con precisión el paso de un camión por ser de noche, es que apelo a la buena voluntad de todo aquel que haya visto algo que pueda aportar a la causa para lograr llegar a esclarecer este hecho.

Nada ni nadie no los devuelve la vida de Javier que tenía un enorme valor en mi vida y la de mis hijos.

Javier NO se durmió, algo lo llevó a impactar con el camión que se vió en las penosas imágenes.

Lamento tener que escribir esto y así tratar de poder tocar el corazón de aquel o aquellos que vieron algo. Ojalá la vida nos garantizara a todos no tener que vivenciar algo semejante y tan doloroso.

Estoy segura que a nadie le gustaría estar en mis zapatos pero también estoy segura que todos necesitarían saber la verdad de los hechos.

Nada modifica la triste realidad de no tenerlo, pero justamente por la persona que fue, que jamás le hizo daño a nadie, trabajador, honesto, noble, que caminaba por la vida con la verdad como estandarte, padre de la familia y compañero de vida ejemplar, es que quiero y queremos saber que pasó esa tristísima madrugada.

Él en mi lugar hubiera luchado hasta las últimas consecuencias y yo con dolor en el alma no puedo dejar de hacerlo.

Gracias y perdón por pasar por acá para esto”