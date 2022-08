Pichetto criticó duramente al Gobierno y vaticinó su derrota electoral

El ex senador, Miguel Angel Pichetto, criticó duramente al Gobierno de Alberto Fernández y la asunción de Massa como Superministro.



El ex candidato a Vicepresidente de Juntos por el Cambio sostuvo que la gente no tiene credibilidad en la gestión actual y dijo que “el Gobierno perdió la batalla cultural, hay una derrota de las viejas ideas, está derrotado en la propia sociedad.”



Pichetto opinó también sobre el nuevo rol de Sergio Massa y dijo que “el Kirchnerismo se está jugando la última carta con Él.“



El líder del Partido Encuentro Republicano Federal señaló que “el resultado electoral de 2021 se va a consolidar fuertemente en el 2023″.