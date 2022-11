Argentino conoció a una chica en Tinder, la llevó a su casa y vivió su peor pesadilla: "Casi una tragedia"

Las aplicaciones de citas tienen muchísimo éxito, sin embargo, Alan Moreno, un administrador de empresas argentino, contó la pesadilla que le tocó vivir en Tinder.

Un film de terror

El hombre contó: "Parece de película y nunca crees que te puede pasar, pero sucedió. Una cita de Tinder se transformó en casi una tragedia".

Alan contó que un sábado a la noche estaba con fiebre y una joven a la que había conocido una semana antes por la aplicación de citas se ofreció a visitarlo y cuidarlo.

"Parecía muy buena onda, aunque se la notaba un poco nerviosa, y me sorprendió que mirara tanto la casa", explicó Moreno.

El clima se enrarece

Después de dos horas de charla, "Martina", cómo decía llamarse la mujer, dijo que se había quedado sin "puchos" y Alan se ofreció a bajar a buscarlos.

"Segundo error", anotó el hombre, y remarcó que, al volver a su departamento y tomar una copa de vino, algo no estaba bien.

"Noté un sabor muy raro (no seas paranoico Alan, pensé). La intuición me hizo ir al baño y escupirlo. La noche siguió, empecé a sentir miedo, pero trataba de no hacerme la cabeza: '¿Cómo te va a querer hacer algo?'", reconoció.

Alrededor de las 6:30 de la mañana, él se quedó dormido, lo que no sabía era lo que "Martina" estaba planeando.

Final caja negra

Hora y media más tarde, Alan se despertó y la joven ya no estaba en la cama con él y faltaban las llaves en la entrada del departamento.

"Cuando salgo del departamento, la encuentro en la escalera, se estaba llevando la tele, arrastrándola por el pasillo. Le gritaba algo a alguien a lo lejos. No llegué casi a decirle algo que me vio y empezó a correr con mis llaves en la mano", relató el administrador de empresas.

Alan confesó: "Se esfumó. Una hora más tarde y me desvalijaba la casa. Ni pensar en mi integridad física. La saqué demasiado barata. Dormí con una ladrona sin darme cuenta. No sé qué me puso en el vino, no sé por qué me expuse de esa manera".