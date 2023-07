El periodista Emiliano Pinsón reveló que padece Parkinson: "Atarme los cordones me lleva 10 minutos"

El periodista Emiliano Pinsón reveló que padece la enfermedad de Parkinson y dio detalles de su lucha diaria para intentar mantener su calidad de vida.

Una historia dura

En diálogo con "El Diario de Mariana", Emiliano Pinsón reconoció: "La enfermedad me hizo reflexionar, ponerme del otro lado. Empecé a pensar cosas que yo hacía y que capaz molestaban a otras personas. Hoy por lo menos tengo ese segundo para la reflexión".





En ese punto, el periodista reconoció: "Me cambió todo. A veces no podés darte vuelta en la cama. Atarte los cordones es 10 minutos. Toda cosa que es motricidad fina. Secarme la espala es todo un tema".

Pinsón rememoró el momento en que le diagnosticaron la enfermedad: "La neuróloga me hizo caminar. Me paré, me senté y me toqué la nariz. Me dice: ‘¿Sabés lo que tenés?´’, calculo que que estrés le dije. ‘No, tenés Parkinson’ me respondió".

El conductor fue sincero: "No la pasé bien, pero es lógico. Transité momentos feos". A continuación, mirá el video.