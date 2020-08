Pensión Madre Soltera: Requisitos para solicitar el beneficio

La Pensión Madre Soltera es una prestación que se brinda a todas las madres que estén en una situación vulnerable social y económicamente; responsables de uno o más hijos menores de 16 años, y que además, estén solteras, viudas o desamparadas por su pareja.

Este beneficio forma parte las asignaciones y ayudas sociales a las que tienen derecho las madres, como lo es la AUH (Asignación Universal por hijo). En el caso de la Pensión Madre Soltera, esta se otorga en la provincia de Santa Fe.

¿Quiénes pueden solicitar esta pensión?

La Pensión Madre Soltera se dirige a aquellas madres con hijos menores de 16 años a su cargo y sin apoyo económico del padre; que no estén casadas o que sean viudas. Este trámite les permitirá solicitar una pensión.

Requisitos para solicitar la pensión

Para solicitar la pensión debes cumplir con una serie de requisitos. En principio, tenés que ser madre de uno o más hijos menores de 16 años; no tener el apoyo de tu pareja, ser soltera o ser viuda, y no tener bienes, sueldo o recursos económicos.

Tampoco puedes percibir alguna pensión, jubilación o subsidio; y en el caso de cobrar alguno, no debe superar el monto que establece la Ley 5110. Adempas, tenés que acreditar sumariamente y dar fe de tu estadio de necesidad por el que buscas recibir el beneficio.

Asimismo, no podés tener familiares en obligación alimentaria que puedan ayudarte, convivan o no contigo. En el caso de tener tenerlos, no pueden estar en condiciones de hacerlo.

Por otra parte, en el caso de las madres santafesinas, deben residir en la Provincia de Santa Fe.

Documentación para hacer la solicitud

Si cumples con los requisitos y vas a hacer la solicitud, tenés que presentar una serie de documentos. En el caso de los niños, tenés que presentar fotocopia de la Partida de Nacimiento actualizada de los niños a tu cargo; y el certificado de escolaridad de cada hijo.

En el caso de tus documentos, debes presentar tu información de contacto (teléfono, correo electrónico, etc); y fotocopia de la libreta de Casamiento, del Acta matrimonio o de la sentencia del divorcio según corresponda.

Por otra parte, tenés que presentar fotocopia del DNI de cada miembro de la familia que resida contigo; de los últimos recibos de haberes o ticket de plan social de todos los mayores de 21 años que convivan contigo.

Finalmente, también tenés que presentar la localidad de residencia de familiares en obligación de asistir a tus hijos menores de edad (ya sea padre, madre, abuelos o hermanos).

Finalmente, recuerde que para esta gestión no requerirá de ningún gestor; ya que el personal del organismo o las personas de las Municipalidades o Comunas autorizadas se encargarán de llenar el formulario. Por otra parte, este trámite es totalmente gratuito.