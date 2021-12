“Pensé que había terminado el año”: la insólita explicación de la diputada electa que se fue de viaje a Estados Unidos

La diputada cordobesa electa en las últimas elecciones, Gabriela Brouwer de Koning, brindó una insólita explicación de por qué realizó el viaje a los Estados Unidos y no estuvo presente en el Congreso cuando había sesión especial.

Después del tratamiento del Presupuesto 2022, la legisladora decidió emprender un viaje familiar a Disney, por lo que no estuvo presente en la votación del impuesto a los Bienes Personales y generó indignación en su espacio político: “Pensé que había terminado el año legislativo. No lo dudé, fui al aeropuerto a ver si conseguía otro pasaje y me fui al encuentro con mi familia”, se excusó.

Brouwer de Koning, representa al bloque “disidente” que responde a Martín Lousteau (Evolución), alienados con Juntos por el Cambio, explicó la situación: “Al llegar al exterior me anoticio que el martes había sesión especial. Intenté volver, me fue imposible. Esto me puso mal. Siempre fue la intención cumplir el deber”.

Por otra parte, la diputada electa que se fue de viaje a Estados Unidos afirmó que no piensa renunciar, pese a las presiones en su espacio: “Renunciar nunca estuvo en mi pensamiento porque primero entiendo que quise cumplir mi deber, fue un error, aprendí de la peor manera, pero mi compromiso sigue vigente y voy a resarcir la situación con el electorado”.