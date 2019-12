Tras la decisión del Gobierno de Mendoza de promulgar las modificaciones a la ley de minería, las reinas de la vendimia se sumaron al reclamo popular y advirtieron que si el gobernador Rodolfo Suárez no da marcha atrás con la medida, no se llevará a cabo la tradicional fiesta: “No hay nada que festejar, sin agua no hay Vendimia”.

“Nos unimos al pueblo de Mendoza que se ha manifestado en contra de las modificaciones a la Ley 7722 que regula la actividad minera”, sostuvo a través de un comunicado la CORENAVE (Comisión de Reinas Nacionales de la Vendimia).

“Haciendo caso omiso al reclamo de la marcha más grande de la historia en la provincia, el Gobierno ha decidido promulgar las modificaciones igual, pasando por arriba de los mendocinos y mendocinas que pacíficamente pidieron el veto", reclamaron y apuntaron a Suárez “frente a la negativa para retrotraer la modificación que habilita el uso de contaminantes como cianuro o ácido sulfúrico”.

La reforma a la Ley 7.722 de minería generó una multitudinaria movilización, que se originó en San Carlos, en el valle vitivinícola de Uco, y se dirigió a la Casa de Gobierno de Mendoza, durante la cual hubo incidentes que dejaron más de 40 detenidos y 16 policías heridos.

Ante este panorama desde la CORENAVE advirtieron: “Creemos necesario y urgente solicitar que no se realice ningún acto previsto para la Vendimia 2020, hasta que se de marcha atrás con esta reforma que pone en peligro nuestro recurso más preciado que es el agua”. “Entendemos no hay nada para festejar y por ende, sin agua no hay vendimia”, resaltaron de manera contundente. La publicación fue acompañada con el cronograma de las festividades en las distintas localidades tachado por una línea roja y enfatizando leyenda: “Sin agua no hay vendimia”.

“Solicitamos a los Departamentos que se adhieran a esta medida para poder levantar la voz, exigir el cuidado de nuestros recursos naturales y establecer políticas públicas reales que defiendan el medio ambiente”, proponen las reinas de la popular fiesta.

“Las discusiones sobre la matriz productiva son importantes y totalmente válidas, pero nunca a costa del pueblo. El agua de Mendoza no se negocia”, concluyeron con el hashtag #La7722nosetoca.

Pese a las manifestaciones que se realizaron en los últimos días contra la iniciativa aprobada por la Legislatura local, este martes, el Poder Ejecutivo mendocino promulgó las reformas a la ley habilitando el uso de algunas sustancias químicas en la actividad minera.

Empresas vinculadas a la actividad calificaron las protestas como “intimidatorias y delictivas” y aseguraron que su “interés es realizar propuestas que posibiliten el mejoramiento de la vida de la sociedad mendocina en su conjunto”.

Pese al respaldo por parte del PJ de Mendoza a la iniciativa promovida por el radicalismo, el ministro de Ambiente Juan Cabandié, despegó al Gobierno nacional de las modificaciones a la ley de minería que habilita el uso de cianuro y ácido sulfúrico, elementos que antes prohibía. “La competencia en materia de explotación minera es exclusivamente provincial. El Gobierno nacional no interviene en la materia, solo puede extremar su recaudo a favor de que esa actividad se realice con acuerdo social y con preservación del ambiente”, expresó el ministro.