Pelea entre Intendentes: crece la disputa entre Echarren y Etchevarren

Continúa el escándalo sin precedentes que tiene como protagonistas a los Intendentes de Castelli, Francisco Echarren y de Dolores, Camilo Etchevarren, respectivamente.

Tal como adelantó INFOZONA en la noche de ayer, el alcalde castellense fue padre por segunda vez y su esposa y bebé se hallan internados en el Sanatorio Regional de Dolores.

Por tal motivo, Echarren viajó hasta Dolores para llevarle leche a Florentino, tal el nombre del pequeño y en uno de los controles existentes en los accesos a la ciudad no le permitieron el ingreso a la misma.

“Fui a llevarle la leche a Florentino que nació a las 11hs y no toma la teta. Al llegar me comentan que por orden del Intendente yo no podía ingresar a la ciudad para nada, justo pasaba un conocido al cuál le pude dar la leche para que él la lleve al sanatorio Regional”, afirmó el Intendente de Castelli en un audio de WhatsApp que se viralizó rápidamente en toda la zona..

Continuando con su relato, el mandatario castellense sostuvo que incluso Etchevarren habría ordenado revisar los baúles de los autos que estaban cercanos al Sanatorio Regional, para asegurarse que él no ingrese.

“No entiendo como Dolores, que es una ciudad administrativa, que tiene cierto vuelo intelectual en la región, que es Sede Judicial elija a este matón como Intendente. Que me sigan buscando, que sigan revisando baúles. Yo estoy en mi casa”. culmina su audio de Whatsapp

Según esgrimieron desde la Municipalidad de Dolores, la decisión de no dejarlo entrar se debió a que Echarren intentó ingresar después de las 19:00, el horario límite para que puedan entrar personas que no residan en dicha ciudad.

"No había ningún motivo que ameritara su ingreso. Si quería llevarle leche a su hijo, se la podía dar a la Policía que seguramente se la iba a alcanzar al Hospital. No hay excusa para la actitud que tuvo. Todos los intendentes están cuidando la salud de su gente. Y eso es lo que hacemos en Dolores, con toda la gente, sin importar si es intendente o no", afirmó el vocero de Etchevarren, Eduardo Vignolo, en declaraciones a Radio Dolores en la mañana de hoy.

Por su parte el alcalde castellense posteó este jueves a través de sus redes sociales lo siguiente:

"Ahí me avisan que el Intendente de Dolores dice que no puedo entrar a ver a mi hijo recién nacido porque soy un "peronista roñoso". Un demócrata el muchacho. Ejemplo."

No es nueva ni desconocida la pésima relación que mantienen los Intendentes de Dolores y Castelli. Sin ir más lejos, hace algunas semanas Etchevarren había manifestado en una entrevista radial tener “diferencias ideológicas” y “soñar con países distintos”, en relación a su par de Castelli. La respuesta de éste no tardó en llegar y entre otros duros conceptos, afirmó "... Yo no aprieto y amenazo con su laburo a los municipales para que me voten, los ayudo. Yo no amenazo jueces por radio. Ni tampoco soy corrupto, ni ando pidiendo coimas."

Por lo expuesto y atento fuentes bien informadas de ambos distritos, por éstas y otras declaraciones y situaciones, en las próximas horas podrían existir presentaciones cruzadas ante la Justicia.