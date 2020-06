Pedirían a municipios del interior que reciban a pacientes con coronavirus del AMBA

El Ministerio de Salud bonaerense envío a las regiones sanitarias que comprenden los distritos del interior bonaerense un convenio para ser distribuido a los respectivos intendentes. En principio, el acuerdo establece la posibilidad de recibir pacientes con Covid-19 en centros de aislamientos extrahospitalarios.

La novedad se conoció a partir de declaraciones del intendente de Tandil, Miguel Lunghi. “Ya han mandado notas”, dijo y se preguntó: “¿Qué hago yo? Si yo no tengo coronavirus, y traigo algo, y la interno en el Hospital, me puede infectar todo el Hospital”. Por el otro lado, reflexionó: “Si digo que no, yo no vivo en una isla, vivo en Argentina”.

Se trata de un “plan de contigencia” que se está evaluando, ante un situación de colapso del sistema sanitario en el AMBA.

“Estamos sondeando y articulando con distritos que tienen camas vacantes. Siempre debemos prepararnos para la peor hipótesis aunque esperamos que no sea necesario”, aclararon fuentes del Ministerio de Salud bonaerense.

El convenio estaría en manos de los responsables de las diferentes regiones sanitarias y en la actualidad se gestiona la suscripción con los intendentes del interior provincial, los cuales recibirían a cambio $ 2.000 por día por paciente.

En principio, el acuerdo establece que los distritos que suscriban en forma voluntaria recibirían en los centros de aislamiento extrahospitalario a pacientes con cuadros leves que por diferentes situaciones no pueden permanecer aislados en sus domicilios, como problemas de hacinamiento. Sin embargo, si la enfermedad evoluciona en forma desfavorable el municipio deberá garantizarle una cama en el hospital.

Este plan de contingencia promete generar un fuerte debate en los distritos del interior. Por un lado existe el temor de que la medida genere contagios en regiones libres de Covid-19 y por el otro aparece la necesidad de actuar en forma solidaria ya que muchas veces los hospitales de mayor complejidad ubicados en localidades del AMBA reciben pacientes del interior por todo tipo de patologías.

Además, la Provincia destinó a los municipios recursos sanitarios, equipamiento muy costoso como los respiradores y personal a través de las residencias.