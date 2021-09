¿Paulo Londra se separó de su novia Rocio Moreno?

Paulo Londra y su novia, Rocio Moreno, están juntos desde 2015, tienen una hija y están esperando un segundo bebé. Hasta hace unos días en las fotos se los veía muy felices y unidos. Pero en las últimas horas trascendió un detalle que sorprendió a todos sus fanáticos: ambos se dejaron de seguir en Instagram.

Paulo Londra y su novia Rocío Moreno

Fuentes cercanas a la pareja, revelaron que el cantante Paulo Londra y su pareja estarían atravesando una fuerte crisis ¿Se separaron?.

¿Paulo Londra se separó de Rocío?

Por estas horas, todo parece indicar que la pareja está distanciada, atravesando un difícil momento y al borde de la separación.

Rocío Moreno en su instagram subió una foto de su hija con una remera que tenía una estampa de la ecografía de la bebé que espera y la tituló “Mi familia”. Rocío no incluyó a Paulo Londra ni lo etiquetó. Más tarde, la joven compartió en Twitter un mensaje contundente; “Y hoy te digo adiós” intensificando el rumor de separación con el músico.

Y eso no fue todo. Más tarde, Moreno redobló la apuesta: “Posta en lo que se aparenta en las redes, no tiene nada que ver con la vida real. Si me pagan, salgo y hablo“, expresó en otro tuit, que más tarde decidió borrar.

Mensaje de la novia de Londra

Por su parte, Paulo Londra no ha publicado absolutamente nada sobre su pareja, estos días se mostró en solitario, entrenando en el gimnasio y acompañado de su perro. ¿Se habrán separado?. Pronto lo sabremos.