Varios artistas apoyaron a Paulo Londra tras su conflicto judicial ¿Qué le pasó?

En las última horas, varios cantantes usaron el hashtag #FreePaulo para acompañar al artista de trap Paulo Londra, ya que está pasando por un conflicto legal con sus productores quienes le impiden retomar su trabajo musical.

Abel Pintos y Soledad Pastorutti fueron dos de los artistas que se sumaron a la campaña en apoyo a Paulo Londra, como también dentro de la escena trap nacional lo apoyaron Duki, Nicki Nicole, Cazzu, Lit Killah, FMK, Rusher King, Ecko y el productor musical Bizarrap.

Por su parte, Abel Pintos publicó una foto en Instagram y escribió: “Aguante Paulo Londra. Déjenlo crear, editar y compartir música tranquilo“. En pocas horas, la publicación se llenó de comentarios.

#FreePablo o como cada quien lo quiera decir, pero que se dejen de joder a un creativo y talentoso como Paulo Londra y lo dejen hacer, editar y compartir música. — Abel Pintos (@AbelPintos) June 22, 2021

Soledad Pastoruti también se sumó a la campaña y contó una situación que le pasó: “¿Mi gente se prende con esto? Me siento muy identificada con él… Viví algo parecido, menos grave quizás, pero sé lo que se siente y en ese momento el apoyo de la gente y algunos colegas me hizo muy bien“.

#FreePaulo !!! Mi gente se prende con esto? Me siento muy identificada con el… viví algo parecido …menos grave quizás … pero se lo que se siente y en ese momento el apoyo de la gente y algunos colegas me hizo muy bien!!! — SOLEDAD (@sole_pastorutti) June 21, 2021

Luego, el propio Paulo Londra decidió publicar en las redes sociales para expresar su agradecimiento. Publicó una bandera argentina junto con un corazón en un fondo negro, y eligió su canción titulada “Me tiene mal”.

¿Cuál es el problema legal que afronta Paulo Londra?

El conflicto judicial entre Paulo Londra y sus productores viene desde el año 2019, sin embargo la situación explotó en el 2020.

En mayo del año pasado, el cantante anunciaba su separación de Daniel Oviedo y de Cristian Kristo Salazar, más conocidos como Ovy on the Drums y Kristo.

En un comunicado lanzó una fuerte denuncia hacia ellos: “Kristo vino con unas fotocopias, una lapicera y un filmaker. Y me dijo que íbamos a hacer un video para subir a las redes”, contó Londra.

“Nos hizo poner de espaldas y me dijo que firmara unas fotocopias mientras nos filmaban. Pensé que era un simple video y nunca pensé que eso fuese un contrato el cual hagan valer de esa forma tan engañosa“, agregó.

Un día después de eso, por iniciativa de los productores, se reunieron con los abogados Stephanie Chopurian y Matt Greenberg.

“Me explicaron sobre números que nunca entendí y sobre un contrato que es difícil de entender hasta para un abogado. La explicación fue tan corta que solo duró media hora, no podía y no quería aceptar que me habían hecho firmar algo sin ver, sin un letrado a mi lado y sin posibilidad de analizarlo con alguien cercano”, señaló Londra.

Un mes después volvió a descargarse a través de Twitter. “La cosa es que te hiciste el amigo para cagar a alguien con talento y sin saber nada de contratos, pero bueno, la diferencia es que yo quiero ser alguien, vos tapás tu cara por vergüenza de lo qué hacés”.

Desde ese momento, tras el conflicto judicial, está alejado de los escenarios y de los estudios de grabación. Esta situación podría mantenerse hasta 2025, si en los tribunales no se revierten los términos del contrato firmado con los productores.

