Paula Pareto cerró su carrera olímpica: “Perdón por no hacerlos tan felices como en Río”

Paula Peque Pareto se despidió de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y con esta performance cerró su gloriosa carrera olímpica. La Judoca obtuvo una medalla dorada, una de bronce y dos diplomas olímpicos en los cuatro JJ.OO que disputó.

En la madrugada de este sábado, la judoca argentina Paula Pareto, que obtuvo medalla dorada en Río de Janeiro 2016, perdió por waza-ari con la portuguesa Catarina Costa. La deportista de 35 años, recibió el reconocimiento de sus pares sobre el tatami y de las autoridades de la delegación argentina.

La judoca defendía el título olímpico obtenido en Río 2016, pero una lesión en su codo izquierdo le impidió poder desplegar todo su potencial en los combates: “Como a cualquier deportista no me gusta perder. Me entristece, pero no es tan malo un diploma olímpico. Objetivamente esta bien”, declaró entre lágrimas.

#Judo ¡Paula Pareto se despide a lo grande!



En su última competencia, la Peque dejó todo en el tatami e hizo sentir orgullosos a todos los argentinos por su entrega y corazón.



¡Te queremos, Paula!

Pareto es una de las mejores deportistas olímpicas de la historia argentina por sus grandes desempeños: Medalla de bronce en Beijing 2008, diploma olímpico en Londres 2012 y Tokio 2020; y la tan preciada medalla dorada obtenida en los juegos de Río de Janeiro 2016.