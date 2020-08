Patricia Bullrich: "Los que reman van presos y los que están en el delito salen a la calle"

Patricia Bullrich, opinó sobre la crisis económica y social que está atravesando el país a causa del avance del coronavirus y sintetizó su postura crítica en una frase: "Los que reman van presos y los que están en el delito salen a la calle".

La presidenta del PRO se refería al remero Ariel Suárez, que volvió a entrenar después de cinco meses y, al hacerlo sin autorización en plena cuarentena, Prefectura le labró un acta."Estaba solo haciendo un deporte, salió al río como podría haber salido a caminar o a hacer una compra", argumentó.

"Aquellos que la reman, que les cuesta, terminan con problemas y el Presidente hasta el día de hoy, después de 145 días, no tuvo ni siquiera el gesto de bajarse el salario, ni tampoco los funcionarios", sostuvo.

Además, remarcó que "la cuarentena está mal hecha, es larga y lo único que hace es fundir a las familias, al país entero, y no resolver el problema de salud".

Sobre las declaraciones de Fernández respecto del famoso "botón rojo" que podría apretar si se aumenta la circulación del virus, Bullrich dijo que ahora "estamos mucho peor que hace cuatro meses y medio" porque el mandatario "ya lo apretó siete veces". "Siete veces dijo que iba a hacer una cuarentena estricta y la gente hizo lo que pudo porque tiene que trabajar".

"Hoy en día estamos en el peor de los mundos, con más casos, con la gente agotada, con la economía destruida, con ministros que dicen: 'Los vuelos no vuelven nunca más, la escuela no sabemos cuándo'. ¿Qué es el botón rojo? ¿El botón de la destrucción de la Argentina? No se entiende", expresó.