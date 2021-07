Patricia Bullrich: “Nunca pasó por mis manos pedido de material para la Fuerza Aérea Boliviana”

La ex ministra de Seguridad de Mauricio Macri, Patricia Bullrich, afirmó que no pasó por sus manos “pedido alguno de armamento”, pero no negó el envío de material bélico a Bolivia por parte del gobierno.

Bullrich publicó una carta en la red social Facebook en la que se desliga de la acusación del gobierno de Bolivia contra el ex presidente Macri por el envío de armamento para llevar a cabo el Golpe de Estado en 2019.

En la misma, Patricia Bullrich confirmó que en el escrito que Argentina sólo colaboró enviando gendarmes para proteger la Embajada de nuestro país en La Paz. Allí, se encontraban miembros del Gobierno de Evo Morales.

Por otra parte, explica que gendarmería evacuó un hotel de periodistas argentinos que estaban en peligro, y a miembros del gobierno boliviano hasta la frontera, donde ingresaron a Salta para pedir asilo político.