Patricia Bullrich anunció que Horacio Rodríguez Larreta será su jefe de Gabinete si gana la Presidencia

Patricia Bullrich, candidata a presidenta de Juntos por el Cambio, anunció esta mañana que Horacio Rodríguez Larreta será su jefe de Gabinete si llega a la primera magistratura.

La declaración oficial

“Hay una sola fuerza política capaz de llevar adelante el cambio. El cambio debe tener el poder suficiente para poder consolidarse y no tener extorsiones y aprietes. Sabemos de la profundidad de la crisis y del caos que hay en la Argentina. Estoy decidida a llevar adelante este cambio porque me han conferido la posibilidad de ser la candidata a presidente de Juntos por el Cambio y para lograr que este cambio sea posible, rápido y eficiente, con capacidad de gestión, he convocado a Horacio Rodríguez Larreta para que me acompañe como jefe de Gabinete de ministros de Nación“, afirmó la candidata a presidenta.

“Este anuncio es mucho más que un anuncio electoral, es mostrarle a la sociedad argentina que Juntos por el Cambio está listo para agarrar el país desde el fondo del pozo. Estamos convocando a los que más experiencia y más capacidad de gestión tienen”, expresó Bullrich en conferencia de prensa.

La intención de la referente de JxC es recuperar votos perdidos para detener el avance de Sergio Massa.

El consultor Juan Mayor había advertido ayer que “Patricia Bullrich no lograba convocar a aquellas personas que votaron a Rodríguez Larreta en las PASO, que son vitales para ella ser competitiva en la entrada al balotaje. No quiero decir que esto sea imposible, pero todavía no lo consiguió. Hoy en día la tenemos nítidamente por debajo de Massa, no peleando el segundo lugar“.