Patricia Bullrich prometió terminar con los piquetes: “Hay que restablecer el orden”

Patricia Bullrich, candidata a presidenta, manifestó que Juntos por el Cambio, la agrupación que lidera, está dispuesta a garantizar el orden y el cumplimiento de la ley con medidas que eviten los cortes de calle.

“Todo Juntos por el Cambio está muy aferrado a volver al país del orden, la ley, la necesidad de tener paz social, que es la reconstrucción de lazos en la sociedad argentina. Lo que nos está pasando en este momento no solamente asusta, sino que si había mucha gente que quería irse del país, ahora hay más”.

Patricia Bullrich ya comenzó a recorrer los barrios porteños para potenciar su camapaña a la presidencia.

La referente de la oposición fue clarísima

“Nuestra prédica es para la reconstrucción de una Argentina con ley, Constitución y orden. El Gobierno es parte del problema porque es el primero en no cumplir la ley”, remarcó Bullrich.

Y agregó: “Si no manda las fuerzas federales que está pidiendo la provincia de Río Negro y dejan un conflicto sindical (de neumáticos) durante 5 meses, el Gobierno es parte del problema“.



Ver este vídeo en YouTube Patricia Bullrich se mostró durísima contra los piquetes y las tomas de colegios.

La candidata a presidenta especificó: “Apañan la violencia en el sur, apañan que tomen el centro de la Ciudad de Buenos Aires porque las fuerzas políticas del Gobierno están atrás de las tomas de las escuelas”.

Bullrich dejó bien claro que, en caso de volver al Gobierno, no tendrá inconvenientes en reaccionar cómo lo hizo en el pasado: “Me tocó la Panamericana, el Puente Pueyrredón, la Autopista Ezeiza, los puentes y no existió en toda mi gestión un corte. Hay que tener una norma clara respecto a qué hacer y no permitir la naturalización de la toma de la calle. El miedo lo único que ha generado es el deterioro argentino y yo no le tengo miedo (a actuar). Hay que tener mecanismos claros contra los piqueteros“.