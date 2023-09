Patricia Bullrich anunció su reforma para los trabajadores informales y el beneficio que le dará a los jubilados

Patricia Bullrich habló con Eduardo Feinmann sobre los cambios que piensa implementar en el sistema previsional.

El nuevo anuncio de la candidata a la presidencia

"Estamos trabajando en cómo lograr ahorros en el Estado para transferirlos al sistema previsional", comenzó la expresidenta del Pro.

Y explicó: "Comenzaremos con un aporte previsional con sistema simple que comience a tener un mayor nivel de recaudación y ahorraremos dinero del Estado para poder darle a los jubilados actuales una jubilación como la que se merecen".

Relanzamiento de campaña

Patricia también declaró: "Empieza un nuevo partido. Estamos organizados en transmitirle a la ciudadanía cuáles son las propuestas y la idea del país donde la gente va a vivir".

Y explicó que necesitamos "un país ordenado y donde las personas puedan salir a trabajar sin que la maten, tomarse un colectivo sin que la roben, trabajar para tener un sustento, que la plata valga, que el alquiler no sea una tortura y que haya un horizonte".

La candidata cerró diciendo: "Queremos salarios dignos, empresas que ganen plata y nuevos negocios. Estamos trabajando para un país ordenado en el que el Estado no sea un estorbo, los impuestos sean baratos y el costo argentino no sea un dolor de cabeza con el que no se puede competir con otros países".