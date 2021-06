Patricia Bullrich anunció que envió una carta a la ONU por la gestión de vacunas del Gobierno

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, anunció que envió una carta a la ONU por la falta de información y transparencia del Gobierno en la gestión de vacunas. El escrito cuenta con la firma de un grupo de diputados y senadores de Juntos por el Cambio.

El informe fue enviado a la ex presidenta de Chile, Michelle Bachelet, quién se desempeña como la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con el fin de denunciar irregularidades en el plan de vacunación del gobierno: “El plan de nacional de vacunación no cumple con los estándares mínimos de respeto y protección de los derechos humanos de todas las personas”, sostuvieron.

En una serie de mensajes en Twitter, Patricia Bullrich, aseguró que “la distribución de las vacunas no respetó los principios de igualdad y no discriminación”, y por ello, van a la ONU. También que “se privilegió a quienes forman parte del partido del gobierno” y, siguiendo la misma línea, que “la información es prácticamente nula y la población no tiene acceso a la misma”.