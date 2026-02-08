Patentamiento 0km con TelePASE incluido: El nuevo requisito para salir de la concesionaria en 2026

El proceso de compra de un auto nuevo en Argentina ha sumado una innovación tecnológica que busca eliminar las esperas en las autopistas. A partir de febrero de 2026, los vehículos 0km se entregan con el sistema de TelePASE ya instalado y activado desde el concesionario. Esta iniciativa, denominada “Tu 0km sin barreras”, es impulsada por la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) junto con Autopistas Urbanas (AUSA), y marca un cambio estructural en la movilidad del país.

Cómo funciona el sistema de entrega con TelePASE

Hasta hace poco, el usuario debía gestionar el dispositivo (TAG) por su cuenta tras retirar el vehículo. Con el nuevo esquema, el proceso se integra íntegramente en la etapa de alistamiento y patentamiento:

Instalación física : El personal del concesionario pega el dispositivo TAG en el parabrisas antes de la entrega.

: El personal del concesionario pega el dispositivo TAG en el parabrisas antes de la entrega. Activación administrativa : El concesionario gestiona el alta del dispositivo vinculándolo a la patente del vehículo a través de la web de UNIPASE .

: El concesionario gestiona el alta del dispositivo vinculándolo a la patente del vehículo a través de la web de . Vinculación de pago: El dueño del auto solo debe completar el último paso, que consiste en asociar su medio de pago preferido (tarjeta de crédito, débito o billeteras virtuales como Mercado Pago) para que las pasadas comiencen a debitarse automáticamente.

La obligatoriedad del TelePASE y el sistema Free Flow

Este cambio no es casual. El Gobierno Nacional estableció que para fines de 2026, todos los peajes del país deberán operar bajo el sistema “Free Flow” o de flujo libre. Este modelo elimina las cabinas y barreras físicas, reemplazándolas por pórticos con sensores y cámaras que leen los dispositivos y las patentes a velocidad de circulación.

Beneficios para el nuevo propietario

La medida busca simplificar la experiencia de postventa y ofrece ventajas inmediatas para el conductor:

Ahorro de tiempo : Se eliminan las filas en las cabinas manuales y el trámite de solicitar el envío del TAG al domicilio.

: Se eliminan las filas en las cabinas manuales y el trámite de solicitar el envío del TAG al domicilio. Tarifas diferenciales : El uso de TelePASE ofrece descuentos de hasta el 10% en comparación con el pago manual en los pocos corredores donde este todavía existe.

: El uso de TelePASE ofrece descuentos de hasta el en comparación con el pago manual en los pocos corredores donde este todavía existe. Seguridad vial : Al no tener que detenerse ni buscar efectivo, se reduce el riesgo de frenadas bruscas y accidentes en las zonas de peaje.

: Al no tener que detenerse ni buscar efectivo, se reduce el riesgo de frenadas bruscas y accidentes en las zonas de peaje. Gestión unificada: El mismo dispositivo sirve para las principales rutas nacionales, los accesos Norte y Oeste, la Autopista La Plata-Buenos Aires y el Camino del Buen Ayre.

Hacia una red nacional sin efectivo

La implementación en los 0km es el primer paso de un plan más ambicioso. Desde enero de 2026, rutas nacionales clave como la 12 y 14 han dejado de aceptar efectivo, permitiendo solo el cobro electrónico. Este avance tecnológico posiciona a la Argentina en línea con estándares internacionales de transporte inteligente, optimizando la logística y reduciendo los costos de mantenimiento de las estaciones de peaje.

Para las familias y empresas que adquieren una unidad este año, el auto deja de ser solo un medio de transporte para convertirse en un dispositivo conectado que interactúa de forma autónoma con la infraestructura vial, garantizando que el viaje hacia el hogar o el trabajo sea, literalmente, sin barreras.