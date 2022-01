Paso a Chile por Mendoza: ¿Está abierto o cerrado el cruce?

Continúa la incertidumbre en Chile respecto al ingreso con fines turísticos. Hasta ahora se dejará pasar a vehículos de carga en horario normal y personas que regresan a su país de origen de 8 a 14 horas, pero no se sabe más.

La semana pasada, las autoridades dispusieron el cierre de la frontera por el Paso Cristo Redentor que une a la Argentina a través de Mendoza. Esto se debió al reclamo de un grupo de trabajadores de la aduana por los brotes de coronavirus. A raíz de esta protesta, muchos vehículos particulares con fines turísticos quedaron varados en la alta montaña a la espera del cruce.

En ese sentido, Chile dispuso la apertura pero con algunos requisitos:

Realizar un testeo con exámen de antígenos a todos los transportitas que ingresen al país.

Podrán ingresar viajeros que retornan a su país de origen.

No permiten el ingreso de turismo.

A su vez, los anuncios realizados en Twitter por las autoridades chilenas trajo aparejados cuestionamientos sobre el aviso sobre la marcha, casi cuando ya se iniciaba el martes.

🚨Complejo Los Libertadores: martes 18 y miércoles 19 HABILITADO para vehículos de carga en horario normal y personas que retornan a sus países de origen de 08:00 a 14:00 horas. — Pasos Fronterizos (@UPFronterizos) January 18, 2022

Las autoridades argentinas, por su parte, indicaron que sus oficinas funcionan con normalidad y que no hay restricciones a los ingresos mientras que dependen de lo que informe Chile, lo cual hace sobre la marcha, sin previsión de largo plazo y sin usar canales oficiales. Por ello, no hay más información que la dispuesta para hoy y mañana y no se sabe cómo será los días posteriores.

“Argentina es receptiva al ingreso de turistas; hasta ahora seguimos con el status impuesto por Chile que permite ingreso a residentes en ese país”, señaló el coordinador del paso internacional, Justo Bascolo.

“No se sabe hasta cuando, no se ha informado nada”, dijo en referencia a las limitaciones para el ingreso de turistas en plena temporada de verano.