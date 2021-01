PASO 2021: habría proyecto en la Provincia para su eliminación

El Bloque 17 de Noviembre presidido por Mario Giacobbe y acompañado por Fabio Britos, buscará avanzar en la supresión de las PASO. El eje de la propuesta es el gasto económico que las internas representan en una época de crisis agravada por la pandemia de coronavirus.

El dirigente de Chivilcoy detalló que buscarán que los 12 mil millones de pesos que corresponden al desempeño electoral, según lo establece el Presupuesto, sean fondos para cada comuna. Para ello, establecen al Coeficiente Único de Distribución (CUD) como el motor para el reparto entre los 135 distritos.

La propuesta del bloque aliado del gobierno de Axel Kicillof en la Legislatura bonaerense ya encontró adeptos entre algunos intendentes. Claro está, la liga de intendentes independientes que conduce el chivilcoyano Guillermo Britos, hermano del diputado Fabio, lanzó su acompañamieto.

Mario Giacobbe y Fabio Britos, Legisladores de la Provincia de Buenos Aires

Declaraciones importantes

El jefe comunal de Chivilcoy, aseguró que “tenemos que mirar el aspecto sanitario antes de priorizar lo que le conviene a cada partido político”. Y añadió que, en contexto de pandemia, las PASO “no tienen sentido. Son un gasto extraordinario para el Estado y no definen nada”, aclarando que hablaba a título personal y no en representación del grupo vecinalista.

El intendente de Salliqueló, Juan Miguel Nosetti, se manifestó en el mismo sentido que el chivilcoyano. “Mi postura personal también es contraria. Es una encuesta pagada por todos y muy cara para agrupaciones municipales como la nuestra. En este momento y con esta situación sanitaria no aportaría nada”, expresó.

Por su parte, el intendente de Villarino, Carlos Bevilacqua, también rechazó la realización de las PASO en 2021, asegurando que “es un gasto innecesario, con los problemas que hay en el país. Si algún partido tiene ganas de dirimir el liderazgo de su partido que lo pague con su propio presupuesto, con los recursos propios que tenga cada uno”.

“No puede ser que se gasten millonadas de pesos en eso, cuando la prioridad está en otras cuestiones. Esos recursos hay que ponerlos para Salud, para el tema de la pandemia, para Seguridad”, finalizó.