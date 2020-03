Estaba internado en el sanatorio Luis Agote. "Estoy bárbaro. Los controles me dan bien", contó el paciente

El primer contagiado por el coronavirus en la Argentina fue dado de alta este jueves y dejó el Sanatorio Agote del barrio de Recoleta para regresar a su casa, luego de diez días internado y aislado.

"Me siento bien, sé que va a estar todo bien. Me levanto bien, los controles me dan bien, el alimento también bien, aunque no tengo el sushi, pero bueno, no pasa nada", bromeó el hombre, de 43 años, en diálogo con radio La Red.