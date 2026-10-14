Paro nacional de ate este jueves 15 de octubre: cómo funcionarán la anses, pami y los trámites oficiales

Si tenías pensado realizar trámites o acudir a dependencias estatales, la atención al público sufrirá importantes modificaciones a mitad de semana.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) confirmó una huelga nacional de 24 horas para este jueves 15 de octubre, acompañada por una movilización masiva al Congreso de la Nación desde las 13:30 hs.

Esquema de atención reducida en ANSES, PAMI y hospitales

Las oficinas públicas mantendrán un funcionamiento acotado y enfocado de forma exclusiva en la contención de urgencias:

Atención en ANSES y PAMI: Se limitará únicamente a la atención de emergencias y casos prioritarios .

Se limitará únicamente a la . Hospitales y salud pública: Se garantizarán guardias mínimas de urgencia para niños, adolescentes y adultos mayores.

Se garantizarán para niños, adolescentes y adultos mayores. Inspecciones sanitarias: El Senasa operará con personal reducido para controles en puertos y aduanas .

El Senasa operará con personal reducido para . Auxiliares y escuelas: Se prevén interrupciones por la adhesión de auxiliares de educación.

Situación del transporte público, vuelos y controles viales

El funcionamiento de los medios de transporte dependerá de las representaciones gremiales de cada sector:

Colectivos, trenes y subtes: El servicio está garantizado al no adherir los gremios de transporte .

El servicio está . Vuelos nacionales e internacionales: Habrá presencia de personal de la ANAC, garantizando únicamente vuelos sanitarios y de Estado .

Habrá presencia de personal de la ANAC, garantizando . Controles en vías públicas: La medida alcanza a personal de la CNRT, agentes de tránsito y guardias urbanas.

El reclamo central contra el DNU 70/23 y los puntos en conflicto

La conducción sindical encabezada por Rodolfo Aguiar formalizó la protesta para exigir la derogación total del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/23.

Desde el gremio cuestionan la falta de discusión parlamentaria en las reformas económicas y cuestionan medidas como la derogación de la Ley de Tierras.

Confluencia con la Marcha Universitaria y la sesión en Diputados

La jornada del 15 de octubre concentrará distintos focos de tensión política y social en la zona del Congreso: