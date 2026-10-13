Paro docente y marcha federal universitaria: cómo funcionarán las clases este jueves

La actividad educativa tendrá un freno marcado antes de finalizar la semana. Este jueves 15 de octubre se combinarán una huelga docente de 24 horas en escuelas primarias y secundarias con la quinta Marcha Federal Universitaria en todo el país.

La quinta Marcha Federal Universitaria frente al Congreso

La comunidad de las casas de altos estudios volverá a movilizarse en reclamo de presupuesto y actualización de haberes:

Punto de encuentro: La concentración principal se llevará a cabo frente al Congreso de la Nación .

La concentración principal se llevará a cabo frente al . Medidas previas: La marcha llega tras un paro docente de 3 días y la huelga del personal nodocente.

La marcha llega tras un y la huelga del personal nodocente. Reclamos centrales: Exigen la actualización del presupuesto universitario, salarios y becas estudiantiles.

El reclamo salarial del 33,4% y el rechazo a la oferta oficial

El conflicto universitario mantiene posturas encontradas entre los sindicatos y las autoridades:

Exigencia sindical: Piden aplicar la Ley de Financiamiento Universitario para lograr una recomposición salarial del 33,4% .

Piden aplicar la Ley de Financiamiento Universitario para lograr una . Oferta rechazada: Las representaciones gremiales desestimaron una propuesta de aumento del 3% por considerarla insuficiente.

Las representaciones gremiales por considerarla insuficiente. Respaldo institucional: Rectores y centros de estudiantes vienen realizando reuniones y manifestaciones públicas en apoyo al pedido.

Paro de 24 horas en las escuelas primarias y secundarias

Las aulas de los niveles inicial, primario y secundario verán alterado el dictado de clases a mitad de semana:

Fecha de la huelga: Se llevará a cabo durante todo el jueves 15 de octubre .

Se llevará a cabo durante . Sindicatos convocantes: Adhieren organizaciones como Ctera, Suteba y la FEB , entre otros gremios del sector.

Adhieren organizaciones como , entre otros gremios del sector. Adhesión por establecimiento: El dictado de clases dependerá del nivel de acatamiento docente en cada escuela.

Los motivos de la medida de fuerza en las escuelas

Los gremios docentes reclaman la reapertura de las negociaciones de haberes y mayor presupuesto: