Paritarias docentes y estatales en Provincia de Buenos Aires: gremios esperan una mejora salarial ¿De cuánto?

Los gremios docentes y estatales bonaerenses mantienen su estado de alerta y expectativa frente a la próxima reunión paritaria con el Gobierno provincial. El encuentro, que originalmente iba a realizarse el miércoles 7 de mayo, fue postergado para el lunes 12, lo que generó descontento en los sindicatos, que reclaman una propuesta superadora frente a la alta inflación.

Por qué se rechazó la oferta anterior

En la última mesa de negociación, el Ejecutivo bonaerense ofreció una suba salarial del 4% para mayo y un 3% para julio, calculados sobre los sueldos de marzo. Sin embargo, este aumento fue rechazado de forma unánime por las organizaciones gremiales por considerarlo insuficiente.

Además, el segundo tramo del incremento —el previsto para julio— no sería tomado en cuenta para el cálculo del medio aguinaldo, lo que profundizó el rechazo sindical. Para los gremios, esta propuesta no solo es baja, sino que no respeta principios básicos de recomposición salarial.

Qué reclaman los gremios

Los principales sindicatos docentes agrupados en el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) y los estatales bajo la Ley 10.430 insisten en:

Aumentos por encima de la inflación acumulada

Cálculo sobre la base salarial actualizada

Impacto directo en el medio aguinaldo

Inclusión del incremento en la base de cálculo jubilatoria

Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) bonaerense, remarcaron que el Ejecutivo debe hacer un mayor esfuerzo fiscal y presentar una oferta acorde a la pérdida de poder adquisitivo sufrida en los últimos meses. La cifra esperada por los gremios rondaría al menos un 10% de aumento inmediato, como base para continuar negociando.

Cuándo será la próxima reunión paritaria

El lunes 12 de mayo se retomará la negociación con un cronograma dividido en tres bloques:

A las 11:00 se sentará el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB)

se sentará el A las 13:00 será el turno de los trabajadores estatales de la Ley 10.430

será el turno de los A las 15:00 está prevista la reunión con los judiciales

Los sindicatos esperan que el Gobierno llegue con una propuesta concreta y mejorada, ya que los sueldos han quedado rezagados frente al aumento sostenido de precios, especialmente en servicios, transporte y alimentos.

La expectativa es alta y, de no mediar un ofrecimiento acorde, no se descartan medidas de fuerza en los próximos días.