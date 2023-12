Para qué sirve el Formulario CETA en Argentina

El Formulario CETA es un documento clave en Argentina, especialmente en el ámbito de las transacciones de vehículos. Este artículo está diseñado para explicarte de manera clara y concisa para qué sirve el Formulario CETA, cómo completarlo y por qué es importante su presentación.

¿Qué es el Formulario CETA?

El Formulario CETA (Certificado de Transferencia de Automotores) es un documento que se debe presentar ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) en Argentina cuando realizás la venta o transferencia de un vehículo. Es un requisito legal indispensable para validar la operación.

Importancia del Formulario CETA

Legalidad en la Transferencia

El Formulario CETA asegura que la transferencia del vehículo se realice dentro del marco legal, proporcionando un registro oficial ante la AFIP.

Prevención de Fraude

Este formulario ayuda a prevenir el fraude y la evasión fiscal, ya que garantiza la transparencia en la operación de compra-venta.

Requisito para el Registro

Es un documento obligatorio para poder realizar el trámite de transferencia en el Registro de la Propiedad del Automotor.

¿Cuándo Necesitás Presentar el Formulario CETA?

Debés presentar el Formulario CETA cuando:

Vendés o transferís un vehículo, sin importar su valor.

Realizás una operación de permuta de vehículos.

Transferís un vehículo a título gratuito.

A partir de qué monto es necesario presentar el Formulario CETA

Según la información actualizada de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) en Argentina, a partir del 1 de junio de 2023, los montos mínimos a partir de los cuales se debe informar operaciones de compraventa de vehículos han sido actualizados. Los nuevos valores son los siguientes:

Para automotores usados, el monto mínimo es de 1,1 millón de pesos .

. Para motovehículos usados, el monto mínimo es de 450.000 pesos.

Además, la obligatoriedad para la obtención del Certificado de Transferencia de Automotores (CETA) se incrementa desde los 2.400.000 pesos a 4.500.000 pesos.

Estos montos se ajustarán una vez al año en base a la variación anual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Tabla de Criterios para la Presentación del Formulario CETA

Situación Requisito de Formulario CETA Venta de Vehículo Obligatorio Permuta de Vehículos Obligatorio Transferencia a Título Gratuito Obligatorio

Preguntas Frecuentes (FAQs)

¿Cómo se completa el Formulario CETA?

Podés completar el Formulario CETA online a través del sitio web de la AFIP, utilizando tu clave fiscal. Necesitarás datos del vehículo y del comprador.

¿Qué pasa si no presento el Formulario CETA?

Si no presentás el formulario, no podrás completar la transferencia del vehículo legalmente. Esto puede llevar a complicaciones legales tanto para el vendedor como para el comprador.

¿Necesito un gestor para completar el Formulario CETA?

No es necesario, podés hacerlo vos mismo online. Sin embargo, si no te sentís seguro o no tenés tiempo, un gestor puede ayudarte.

¿Hay algún costo asociado al Formulario CETA?

El trámite del Formulario CETA es gratuito. No tenés que pagar nada para su emisión.