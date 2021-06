Para Patricia Bullrich las internas “no atentan contra la unidad” de Juntos por el Cambio

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, expresó que las internas del partido “no atentan contra la unidad del espacio”, respecto a las diferencias de cara a las PASO del 12 de septiembre.

“La unidad de Juntos por el Cambio está garantizada. Si hay o no PASO en los 24 distritos no atenta contra la unidad del espacio. Hay que tenerlo muy claro, porque pareciera que si hubiera PASO eso atentaría contra la unidad y no es así”, expresó la ex ministra de seguridad de Mauricio Macri.

En una entrevista declaró que las PASO “son una forma democrática de selección de candidatos y por eso las defendimos”, y si ahora “decimos que nos las queremos, seríamos incoherentes”: “El que pierde se alinea al que gane. Este concepto tiene que estar clarito. Nadie puede jugar unas PASO para después irse del espacio”, advirtió Patricia Bullrich.