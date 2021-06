Pichetto: “Hay que comprar vacunas buenas. No me vengan con la estupidez de la cubana”

El ex candidato a vicepresidente, Miguel Pichetto, pidió comprar vacunas buenas como la Pfizer, Moderna o Johnson & Johnson y no la vacuna cubana Soberana: “No me vengan con la cubana que es una estupidez”.

El jefe del Peronismo Republicano, declaró que “hay que abrir la cabeza y vacunar a la mayor cantidad de gente”. “Tienen que comprar vacunas que sean buenas, no me vengas con la vacuna cubana que es una estupidez. Comprá Moderna, Johnson & Johnson que es una sola dosis”, expresó en un entrevista radial.

Las declaraciones de Miguel Pichetto discrepan de las del embajador argentino en Cuba, Luis Ilarregui, quién anticipó que las vacunas Soberana y Abdala, desarrolladas por laboratorios cubanos, llegarán al país en agosto.

Efectividad de la vacuna cubana

Vacuna cubana Soberana

Según los datos proporcionados por los laboratorios, la vacuna cubana Soberana 2 alcanzó una eficacia del 60% con la aplicación de dos de sus tres dosis previstas, con un resultado intermedio que exige la Organización Mundial de la Salud del más del 50%.