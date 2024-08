Papelón: Profesora de Geografía dijo que la capital del Reino Unido es Berlín

Paola Coronel, quien dijo ser profesora de Geografía de una escuela en Soldati, vivió un momento incómodo durante su participación en el programa de televisión “Los 8 Escalones” que se emite por Canal 13.

La docente, encargada de materias en una escuela de reingreso, tuvo que enfrentar preguntas sobre capitales europeas y, contrario a lo esperado, cometió groseros errores significativos.

El conductor del programa, Guido Kaczka, la presentó con su característica mezcla de formalidad y humor: “Buenas noches Paola Coronel, ¿cómo va? ¿A qué te dedicas?”. Paola, visiblemente nerviosa, respondió: “Soy docente, soy profesora de la secundaria, doy geografía. No me preguntes nada, no sé nada hoy, eh, pero bueno…”.

La tensión aumentó cuando Paola seleccionó el sobre con las preguntas. Al descubrir que le tocaron “Capitales de Europa”, expresó su descontento con una risa nerviosa, manifestando que era la temática que menos quería.

El concurso comenzó con la pregunta sobre la capital del Reino Unido. En un momento de confusión, Paola respondió “Berlín”, lo cual fue incorrecto. Guido corrigió rápidamente: “Incorrecto, Londres”. Sin embargo, la docente se recuperó al acertar con la capital de República Checa, “Praga”.

A medida que avanzaba el cuestionario, Paola mostró un desempeño variado. Aunque acertó con “París” para Francia, no pasó lo mismo cuando se le preguntó por Portugal, Noruega y Bielorrusia.

Finalmente, logró responder correctamente las capitales de Noruega, Bélgica, Grecia, Dinamarca, Irlanda, Luxemburgo y Finlandia, pero se equivocó con Letonia y Serbia.