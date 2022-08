¿Pampita y Benjamín Vicuña trabajaran juntos? La modelo y el galán se sinceraron sobre el tema

Carolina “Pampita” Ardohain y Benjamín Vicuña fueron pareja durante muchos años, pero su relación terminó en el 2015, cuando la modelo sorprendió al galán en una situación comprometida con la China Suárez.

Sin embargo, el tiempo permite superar determinadas situaciones y, por ese motivo, le preguntaron a la conductora y al actor si trabajarían juntos en una película.

La confesión del ex de Pampita

“Sí, por supuesto, ¿por qué no?”, le dijo Benjamín Vicuña al cronista de LAM (América) sobre la posibilidad de trabajar junto con su exmujer. Y agregó: “El foco se pone en otro lugar, esa decisión de trabajar o no con ex tiene que ver con que tal vez el proyecto exige que el foco se ponga en el tema. Por ahí, en una situación así, uno tiene que sacrificar y decir ‘prefiero en esta no estar, porque se desvía el tema’”.

El ex de Pampita remarcó que los actores buscan que sus trabajos hablen por ellos: “El ideal cuando es una película es que se hable de la historia. Lo mismo con la obra de teatro, y no por ejemplo de ‘la obra de Laurita Fernández’, ¿se entiende?, entonces trabajar con un ex, en ese sentido, no ayuda mucho a ese objetivo”.



Ver este vídeo en YouTube Benjamín Vicuña dejó muy clara su postura.

La palabra de Carolina

Pampita habló con el portal Ciudad y reconoció que no está confirmado que ella trabajará en la misma comedia romántica que el padre de sus cuatro hijos, pero señaló que, si la convocaran, “no tendría problemas” en hacerlo aunque debería compaginar sus horarios con la nueva temporada de “El Hotel de los Famosos”, el reality que encabeza y logró una gran repercusión este año.