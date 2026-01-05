PAMI lanza un beneficio gratuito para todos los afiliados en 2026: qué cubre y cómo acceder

El sistema de salud para jubilados y pensionados atraviesa una etapa de cambios orientados a ampliar derechos y reducir barreras de acceso. En ese contexto, el Programa de Atención Médica Integral (PAMI) anunció una medida que impactará de manera directa en la atención cotidiana de millones de afiliados a lo largo del país.

Un nuevo beneficio de PAMI que se activa en 2026

A partir de 2026, PAMI incorporará un beneficio gratuito destinado a todos sus afiliados, con el objetivo de ampliar coberturas y mejorar la atención integral en salud. La iniciativa forma parte de un plan de fortalecimiento del sistema y busca dar respuesta a reclamos históricos vinculados a controles médicos, seguimiento y prevención.

Desde el organismo indicaron que el acceso será automático, sin necesidad de realizar trámites adicionales ni gestiones presenciales, lo que simplifica el uso del beneficio y evita demoras administrativas.

Qué incluye el beneficio gratuito de PAMI

La medida contempla la ampliación de servicios esenciales sin copagos, lo que representa un alivio económico para jubilados y pensionados. Entre las prestaciones alcanzadas se destacan:

Atención médica y controles preventivos sin costo

Seguimiento integral de enfermedades crónicas

Acceso facilitado a médicos especialistas

Refuerzo de programas de cuidado y prevención

Estas coberturas buscan garantizar un abordaje más completo de la salud, con foco en la detección temprana y el control continuo de patologías frecuentes en adultos mayores.

A quiénes alcanza y cómo se accede

El beneficio está dirigido a todos los afiliados de PAMI, sin distinción de ingresos ni lugar de residencia. Según explicaron desde la entidad, no será necesario realizar ningún trámite, ya que la incorporación al programa será automática para quienes ya estén afiliados.

Esto resulta especialmente relevante para quienes viven en zonas alejadas o presentan dificultades de movilidad, ya que elimina la necesidad de gestiones presenciales.

Implementación progresiva y control del sistema

Desde PAMI señalaron que la puesta en marcha del beneficio será progresiva a lo largo de 2026, con el fin de asegurar la capacidad operativa del sistema y evitar sobrecargas en la red de prestadores.

Además, el programa contará con mecanismos de control y evaluación permanente, orientados a garantizar su correcta aplicación, prevenir abusos y sostener la calidad de la atención médica. En ese marco, el organismo trabajará de manera coordinada con profesionales y centros de salud adheridos.