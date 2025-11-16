PAMI enfrenta reclamos por demoras en la entrega de pañales: ¿Cuáles son los canales habilitados?

En distintas provincias del país, muchas familias vienen atravesando semanas de incertidumbre por la falta de entrega de los pañales provistos por PAMI, un insumo esencial para la higiene y el cuidado diario de afiliados que dependen de este servicio. La modificación reciente en el sistema de reparto generó nuevas demoras y obligó al organismo a recordar cómo realizar un reclamo formal para recibir el producto.

Por qué se generaron demoras en la entrega de pañales

El cambio en la modalidad de distribución, ahora gestionada por Urbano Express Argentina S.A., provocó un incremento de consultas debido a entregas fallidas, retrasos prolongados o directamente la ausencia del producto.

Frente a esta situación, PAMI reiteró cuáles son los canales oficiales para informar el problema y solicitar el seguimiento correspondiente.

PAMI: cómo reclamar la falta de entrega de pañales

A continuación, se detallan las tres vías habilitadas para gestionar el reclamo de manera correcta:

Reclamo telefónico al 138

La comunicación con “PAMI Escucha” es uno de los métodos más usados por afiliados y familiares.

Llamá al 138 .

. Seleccioná la opción 0 .

. Informá la situación detallando la demora o ausencia del producto.

Solicitá el seguimiento del caso para verificar la entrega.

Reclamo presencial en oficinas PAMI

Quienes prefieran un trámite presencial pueden acercarse sin turno a la agencia más cercana.

Acercate a la oficina PAMI de tu localidad.

Presentá el reclamo explicando el inconveniente.

Recibí las indicaciones sobre los pasos a seguir y el estado del pedido.

Reclamo online desde la web oficial

PAMI también habilita una opción digital para quienes buscan evitar traslados o llamadas.

Ingresá aquí

Elegí el motivo “Hay demora en el trámite/autorización por parte de Pami”.

Completá el formulario con los datos solicitados.

Seguí las instrucciones para finalizar el trámite.

Documentación necesaria para hacer el reclamo

Para agilizar la gestión en cualquiera de las vías disponibles, se recomienda tener a mano:

Número de afiliado.

Notificaciones o comprobantes vinculados al pedido.

DNI del titular o de la persona que realiza el trámite.

Cómo es actualmente la entrega de pañales por PAMI

El organismo mantiene vigente la entrega de hasta 90 pañales mensuales por afiliado, sin costo. El personal encargado debe presentarse identificado con credencial y uniforme, garantizando que la distribución sea segura y verificable.

Mientras continúan los problemas operativos en algunas zonas, los reclamos formales siguen siendo la herramienta principal para asegurar que el insumo llegue al domicilio correspondiente.