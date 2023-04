Pami: Ya no se entregarán credenciales plásticas ¿Qué alternativas hay?

El PAMI dio información sobre las credenciales válidas que deben tener a mano los jubilados y pensionados, así como dónde y cómo descargarlas. Seguí leyendo para más información.

Credencial de Pami

El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) confirmó que ya no entregará más la credencial plástica a sus beneficiarios. En su sitio web, el organismo explicó que la credencial plástica "ya no está en distribución", y en caso de tenerla, podrá utilizarse en las gestiones habilitadas. Sin embargo, destacaron que si no se cuenta con ella, se pueden utilizar otras credenciales válidas.

En consecuencia, los jubilados y pensionados del PAMI deberán realizar un trámite para obtener una de las credenciales disponibles que les permitirá acceder a los servicios y prestaciones indicados.

¿Para qué sirve la credencial de Pami?

La credencial, diseñada para los jubilados y pensionados afiliados al PAMI, tiene como objetivo brindarles la posibilidad de acceder a varios servicios, tales como:

Validación de turnos con especialistas.

Retiro de medicamentos en farmacias.

Solicitar turnos para agencias.

Llevar a cabo trámites de forma online o presencial.

¿Qué formatos de credencial están permitidos?

El PAMI estableció tres formatos válidos de credenciales para los jubilados y pensionados:

Credencial Digital: Puede ser descargada a través de un enlace y no es necesario imprimirla.

Puede ser descargada a través de un enlace y no es necesario imprimirla. Credencial Provisoria con QR: Puede ser descargada en un enlace utilizando el número de afiliado y CUIT/CUIL.

Puede ser descargada en un enlace utilizando el número de afiliado y CUIT/CUIL. Credencial Provisoria Ticket: Puede ser generada e impresa en cualquier terminal de autogestión disponible en las Unidades de Gestión Local (UGL).

¿Qué hacer en caso de perder la credencial Pami?

En caso de extravío de la credencial del PAMI, los jubilados y pensionados deben acudir lo antes posible a la oficina más cercana a su domicilio para solicitar una nueva credencial provisoria.

En cambio, si la credencial fue robada, los afiliados deberán realizar el mismo proceso de acudir a una oficina del PAMI y solicitar un duplicado de la misma.