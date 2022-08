Pamela David defendió a su marido, Daniel Vila, dueño de A24, y le dijo cosas terribles a Viviana Canosa

La renuncia de Viviana Canosa a su programa de A24 no deja de generar repercusiones, primero fue el ataque de Jorge Rial, luego el fuerte reclamo que le hizo su compañero Baby Etchecopar, y ahora los comentarios de Pamela David, mujer de Daniel Vila, dueño del Grupo América.

La esposa del poderoso empresario habló con el móvil de LAM, el programa de Ángel De Brito, y obviamente se puso del lado de su marido, desde cuyo canal acusaron a Canosa de intentar derrocar a Sergio Massa y así debilitar al gobierno.

Pamela David sin filtros contra Viviana Canosa.

La diva de América TV declaró: “Daniel está bien. Está convencido, tiene una visión de futuro de más amor, menos golpismo”.

Pamela volvió a remarcar que la postura de Viviana Canosa al cuestionar a Massa se equivocó feo: “Estamos en un momento muy jodido como para tirar nafta al fuego”.

La mujer de Daniel Vila reconoció que no habló con su colega “porque no da, no corresponde”.



Las declaraciones de Canosa

La exfigura de A24 escribió un texto contundente. Viviana expresó en su cuenta de Twitter: “Hemos tenido diferencias con el canal en cuanto a la noción de libertad de expresión. Creemos que defender la libertad es también defender una institución básica”.