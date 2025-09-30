Pago de Jubilaciones y Pensiones: ANSES confirma fechas para Octubre

El ente gubernamental ANSES ha confirmado el calendario de pagos para jubilados y pensionados correspondiente al mes de octubre. Este anuncio, que se produce en medio de cambios en las fechas de feriados, trae consigo diversos detalles sobre montos y fechas clave para los beneficiarios.

Calendario de pagos: fechas específicas para jubilados y pensionados

Las modificaciones en el calendario de cobro se deben al cambio del feriado del 12 de octubre al viernes 10 de octubre, decisión tomada por el gobierno de Javier Milei. A continuación, se detallan las fechas de pago:

Tipo de beneficiario Fechas de pago Jubilados y pensionados con haber mínimo DNI terminados en 0 : 8 de octubre

: 8 de octubre DNI terminados en 1 : 9 de octubre

: 9 de octubre DNI terminados en 2 : 9 de octubre

: 9 de octubre DNI terminados en 3 : 13 de octubre

: 13 de octubre DNI terminados en 4 : 14 de octubre

: 14 de octubre DNI terminados en 5 : 15 de octubre

: 15 de octubre DNI terminados en 6 : 16 de octubre

: 16 de octubre DNI terminados en 7 : 17 de octubre

: 17 de octubre DNI terminados en 8 : 20 de octubre

: 20 de octubre DNI terminados en 9: 21 de octubre Jubilados y pensionados con haberes superiores al mínimo DNI terminados en 0 y 1 : 22 de octubre

: 22 de octubre DNI terminados en 2 y 3 : 23 de octubre

: 23 de octubre DNI terminados en 4 y 5 : 24 de octubre

: 24 de octubre DNI terminados en 6 y 7 : 27 de octubre

: 27 de octubre DNI terminados en 8 y 9: 28 de octubre Pensiones No Contributivas (PNC) DNI terminados en 0 y 1 : 8 de octubre

: 8 de octubre DNI terminados en 2 y 3 : 8 de octubre

: 8 de octubre DNI terminados en 4 y 5 : 9 de octubre

: 9 de octubre DNI terminados en 6 y 7 : 9 de octubre

: 9 de octubre DNI terminados en 8 y 9: 13 de octubre

Detalles sobre el aumento y el bono para jubilados

A pesar de las expectativas, el aumento que recibirán los jubilados y pensionados no cumple con lo prometido. Según ANSES y el gobierno de Javier Milei, el incremento será del 1.87%, una cifra que decepciona debido a su baja en comparación con aumentos anteriores.

Como parte de las medidas para paliar esta situación, se ha confirmado el pago de un bono de 70 mil pesos que será sumado a los haberes del mes, destinado a quienes menos cobran. De este modo, se busca brindar un respiro financiero a los beneficiarios.

Los montos de las jubilaciones y pensiones para octubre serán: