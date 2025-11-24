Pago a jubilados de ANSES: Todo lo que tenés que saber para diciembre

ANSES anunció cambios relevantes en el pago de haberes para jubilados en diciembre, alineándose con el calendario de feriados de fin de año. La organización comenzará a desembolsar los pagos el próximo 9 de diciembre, siguiendo un nuevo esquema de asignación por terminación de DNI, que incluye agrupaciones de dos números.

¿Cómo se organizarán los pagos de jubilaciones?

Los pagos se dividirán en dos grandes grupos: jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo y aquellos con haberes superiores. El calendario específico de pagos es el siguiente:

Jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo: DNI terminados en 0 : 9 de diciembre DNI terminados en 1 : 10 de diciembre DNI terminados en 2 : 11 de diciembre DNI terminados en 3 : 11 de diciembre DNI terminados en 4 : 12 de diciembre DNI terminados en 5 : 12 de diciembre DNI terminados en 6 : 15 de diciembre DNI terminados en 7 : 15 de diciembre DNI terminados en 8 : 16 de diciembre DNI terminados en 9 : 16 de diciembre

Jubilados con haberes superiores al mínimo: DNI terminados en 0 y 1 : 17 de diciembre DNI terminados en 2 y 3 : 18 de diciembre DNI terminados en 4 y 5 : 19 de diciembre DNI terminados en 6 y 7 : 22 de diciembre DNI terminados en 8 y 9 : 23 de diciembre



¿Cuál será el importe del aguinaldo para jubilados en diciembre?

En recientes anuncios, ANSES confirmó que el aguinaldo para jubilados incrementará debido a un ajuste del 2,34% que se aplicará en diciembre, provocando un impacto significativo en los haberes. Este aumento representa el ajuste más alto en los últimos seis meses, de acuerdo con los datos brindados por el INDEC.

La jubilación mínima en diciembre superará los 340 mil pesos. Además, se añadirá un bono extra de 70 mil pesos, elevando así las expectativas de los beneficiarios. En consecuencia, el aguinaldo será de aproximadamente 170 mil pesos, llevando el total a cobrar ese mes a alrededor de 580 mil pesos.

Tabla con montos y fechas claves