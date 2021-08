El Padrón Electoral 2021 no incluye el género no binario

Frente a las nuevas elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), la Cámara Nacional Electoral (CNE) ya definió el padrón y la consulta del mismo a través de la web. Pero, comenzaron algunas quejas con relación a la confección del mismo, ya que no aparece la categoría para personas no binarias, recientemente incorporado al DNI.

Padrón electoral online 2021

El presidente Alberto Fernández en su presentación del Documento Nacional de Identidad (DNI) para personas no binarias había establecido que el Ministerio del Interior debería “adaptar las características y nomenclaturas de os Documentos Nacionales de Identidad y de los Pasaportes” para que incorpore la letra “X”, además de “M” o “F”, de Masculino o Femenino.

Reclamos por el padrón electoral

Los reclamos comenzaron a llegar al momento de buscar en el padrón, solo se puede consultar por el género “masculino” y “femenino”. “¿Si soy no binario no me puedo fijar dónde voto?”, publicaron en Twitter. “No aparece el DNI no binario en la consulta del padrón online”, advirtió otra persona.

DNI no binario

Por su parte, la CNE indicó que se encuentran trabajando en la implementación del ítem para no binario. Ya que el decreto es reciente, no llegó a contemplarse con anterioridad en el sistema, pero se está trabajando “con urgencia”.