El padre de Lucio Dupuy viajará a Dolores a acompañar a los padres de Fernando Báez Sosa

Luego del alegato del defensor de los acusados por el crimen de Fernando Báez Sosa y las "ultimas palabras" expresadas por los imputados, la Presidenta del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC 1) de Dolores, Dra. María Claudia Castro confirmó que el veredicto será el lunes 6 de febrero a las 13: horas.

Tras ello, Christian Dupuy, el papá de Lucio afirmó que viajará ese día hacia Dolores para acompañar a los padres de Fernando en el momento que se conozca el veredicto.

Christian Dupuy con Lucio.

A su vez, hace pocos días el padre de Lucio Dupuy realizó una publicación en redes sociales pidiendo justicia por Fernando Báez Sosa.

En otro posteo reciente, compartió un compilado de imágenes junto a Lucio. "El tiempo que pasé con mi hijo lo disfruté al máximo, los dos lo hicimos, te di todo el amor que me dejaron darte, recopilo estos videos para que vean que así fue… Hijo, estos días se hacen difíciles, muy muy difíciles. Cada día te extraño más. Y le pido a la vida que me de la oportunidad de volver a ver esos hermosos ojos de los cuales no me dejaron despedirme".

A fines de diciembre último, y tras 18 audiencias, concluyó el juicio por el crimen del pequeño niño de 5 años asesinado en noviembre de 2021 en La Pampa por su madre Magdalena Espósito Valenti, y su pareja, Abigail Páez, quienes están imputadas de “homicidio calificado y abuso sexual gravemente ultrajante”.

Cabe consignar que en el caso de Lucio Dupuy, el debate se reanudará el próximo 2 de febrero, fecha en la cual está previsto que el tribunal dé su veredicto y establezca si las acusadas son culpables o no.

De igual modo, el lunes 6 de febrero, se prevé una masiva concurrencia en el Palacio de Tribunales de Dolores, tanto de público en general como de organizaciones que llegarán para acompañar a Graciela y Silvino, estando en evaluación ampliar varias cuadras a la redonda el vallado que se había establecido frente a la sede judicial.