Pablo Alarcón compartió detalles de su vida que hicieron emocionar

En una reciente aparición en el programa de televisión "Mañanísima", Pablo Alarcón emocionó a Carmen Barbieri. El actor compartió detalles de su vida que pusieron de manifiesto la difícil situación que enfrentan muchos artistas en Argentina.

La Emoción de Barbieri

Carmen Barbieri no pudo contener las lágrimas al escuchar el relato de Alarcón. El actor reveló que las donaciones que recoge durante sus actuaciones en la plaza son apenas suficientes para cubrir sus necesidades básicas semanales.

“Antes de ayer fui a la verdulería y le digo al verdulero ‘tomá Carlitos tengo todos estos billetes de 10 y de 20. ¿Me los contás y me das todo eso de verduras? Eran como 4500 pesos. Compré 3 tomates, un kilo de papas, porque la papa sale 900 mangos que es lo más barato que había. No se puede creer...”, se lamentó.

Este relato conmovió profundamente a Barbieri, quien se mostró muy afectada durante la entrevista.

Consultado por Barbieri en cuanto a qué pasó con sus ahorros de vida por su dilatada trayectoria, Alarcón contó cómo se esfumaron al cabo de los años: “Me agarró la 1050, me agarró el Corralito, el Rodrigazo...me compré un gran departamento, no lo podía pagar porque el dólar aumentó y todos los ahorros los tenía ahí. Lo vendí... En 20 años de trabajo. Todo lo que me dio el país, me lo quitó el país”, describió.

Finalmente, Alarcón invitó a la gente a ver la obra que está haciendo "a la gorra": “Estoy en la Iglesia del Pilar, en Recoleta, los domingos de 15 a 17, hay funciones de 15 minutos cada 20 minutos o media hora”.