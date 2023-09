Habló el piloto que se cruzó con un OVNI en la Patagonia: "Nunca había visto algo igual"

Pablo Ducau es un piloto de 59 años, con cuatro décadas de experiencia volando aviones y 16.000 horas acumuladas en el aire.

La vida de este hombre cambió radicalmente el 23 de noviembre del 2011, cuando se cruzó con un objeto al que no duda en calificar de OVNI.

Encuentro cercano del primer tipo

Ese día, Ducau fue llamado para un vuelo sanitario a Ushuaia y recuerda: "Las condiciones para volar eran perfectas. Buena visibilidad y sin tormentas en el horizonte durante todo el trayecto hasta el sur de la Patagonia".

Y detalló: "Luego de dos horas logramos llegar a la altura de crucero estipulada que eran los 43.000 pies. Esto es por arriba de los aviones comerciales tradicionales. Así, por arriba nuestro no podría haber volado nada".

El piloto remarcó: "Era una noche clara. Entonces, en el costado derecho del avión apareció una luz brillante y rojiza. Nunca había visto nada igual".

Ducau relató su experiencia: "La luz que cambió del rojo al rosa se movía delante nuestro. Yo estimo que lo hacía a 2.000 kilómetros por hora, aunque es difícil estimarlo en forma precisa por la oscuridad del cielo. Entonces, me comuniqué con la torre de control de Comodoro. Me informaron que no había otro avión en la zona. Sólo un vuelo de Aerolíneas que había salido de Tierra del Fuego pero aún estaba muy lejos".

El piloto rememoró: "La luz se acercaba a nuestro avión y en un momento quedó arriba nuestro por unos 30 segundos. Luego hizo una maniobra imposible, aumentó su velocidad creo que unas 50 veces y desapareció en el horizonte".

El hombre se comunicó con las autoridades correspondientes pero no recibió ninguna respuesta: "Hice el informe y desde la Fuerza Aérea nunca me convocaron, ni lo tomaron en cuenta. Es grave porque el incidente es al menos la intrusión en el espacio aéreo argentino de un objeto no identificado".

Y señaló: "No puedo explicar exactamente qué fue. Pero sí estoy seguro que se trató de un OVNI. Esto quiere decir un objeto no identificado. Las maniobras que hizo, en la altitud que estaba y la velocidad con la que se perdió en el horizonte hace imposible que se trate de una aeronave terrestre".

Un proyecto latinoamericano especializado en el fenómeno OVNI

Esta semana, Ducau lanzó junto al CEFORA (Comisión de Estudios del Fenómeno Ovni de Argentina) una propuesta para crear un organismo que recopile los relatos de pilotos que hayan vivido este tipo de avistajes en América Latina.

"Muchos pilotos pasaron por situaciones similares a la mía, pero no lo dicen por miedo a sufrir represalias. Algunas Aerolíneas sancionaron o despidieron a pilotos que difundieron sus contactos con los objetos voladores no identificados", cerró su relato Ducau.

A continuación, mirá el video.