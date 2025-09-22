Otro incendio trágico en Villa Gesell: Murieron un joven y su pequeño hijo de 5 años

Francisco Díaz
incendio gesell

En la madrugada de este lunes, un incendio dejó como saldo la muerte de un hombre y un niño en Villa Gesell. El siniestro se produjo alrededor de las 04:00 horas en una vivienda precaria ubicada en la intersección de paseo 101 y avenida 27.

Personal de Bomberos, Policía y Seguridad acudió al lugar y logró rescatar a Agustina Elizabeth Grimoldi, de 26 años, y su hija Aitiana Cataleia Oyarzo, de 3 años. Ambas se encuentran fuera de peligro, reciben atención médica en el Hospital Municipal y evolucionan favorablemente.

Lamentablemente, dentro de la vivienda quedaron atrapados Brian Tejera, de 25 años, y Bruno Oyarzo, de 5 años, cuyos cuerpos fueron hallados sin vida tras sofocar el incendio.

Tres dotaciones de bomberos trabajaron en el lugar, pero las llamas habían consumido por completo la precaria construcción antes de su llegada.

Este hecho vuelve a sacudir a la comunidad geselina, apenas diez días después de otro incendio similar ocurrido el pasado 12 de septiembre, que también dejó como víctimas a un niño y su padre.

Foto: El Fundador

Más leídas