Operativos móviles de ANSES en provincia de Buenos Aires: ¿Qué trámites se pueden realizar?

Denisse Helman
Este viernes: ¿Quiénes cobran sus jubilaciones, pensiones y asignaciones en ANSES?

En distintos barrios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en numerosas localidades bonaerenses, se desplegaron operativos móviles de Anses con el objetivo de facilitar a los vecinos la gestión de trámites esenciales sin necesidad de trasladarse a las oficinas centrales. Esta medida busca descentralizar la atención y acercar servicios relacionados con programas sociales, jubilaciones y becas a quienes más lo necesitan.

Qué trámites se pueden realizar en los operativos

Los vecinos que se acerquen a los puntos de atención podrán gestionar:

Pensiones No Contributivas por invalidez: lo que debés saber sobre la auditoría de ANSES
Mirá también:

Pensiones No Contributivas por invalidez: lo que debés saber sobre la auditoría de ANSES

Cronograma de operativos en provincia de Buenos Aires

En distintos partidos del Gran Buenos Aires también estarán disponibles los puntos móviles:

  • José C. Paz: Av. José Altube 1902, de 8 a 14.
  • Tigre: Luis García 650, de 8:30 a 14.
  • Villa Ballester (San Martín): Ituzaingó y Chivilcoy, de 8:30 a 14.
  • Morón: Hospital Posadas (Av. Illia y Marconi), de 8 a 14.
  • Merlo (Mariano Acosta): Club Crisalide 485, martes 23 y jueves 25, de 9 a 15.
  • Berazategui (Villa España): Calle 142B N° 2929, de 8 a 11.

Cronograma de operativos en el interior de la provincia

El Ministerio de Capital Humano también confirmó la presencia de operativos en diversas ciudades del interior bonaerense:

  • La Plata: Hospital de Niños (Calle 14 N° 1631), miércoles 24 y viernes 26, de 9:30 a 13.
  • Tandil: Operativos diarios en barrios como Villa Italia, Villa Aguirre, Las Tunitas y Cerro Leones.
  • San Clemente del Tuyú: Av. San Martín 481, del lunes 22 al jueves 25, de 9 a 14.
  • General Pueyrredón (Mar del Plata): Inareps (Ruta 88 km 1.5) y barrios Félix U. Camet, Gloria de la Peregrina y Alfar.
ANSES anunció nuevo aumento para jubilados y AUH: ¿cuánto se cobrará en octubre?
Mirá también:

ANSES anunció nuevo aumento para jubilados y AUH: ¿cuánto se cobrará en octubre?
ETIQUETAS
Compartir este artículo
App ypf
YPF prepara su billetera virtual y apunta a competir con Mercado Pago
Sociedad
bolido luz noche
VIDEO: Misterio por extrañas luces que iluminaron el cielo en varias provincias argentinas
Sociedad
1758734291413
Trágico accidente en ruta 51: Una madre y su hijo murieron calcinados
Provincia
image 1945
Continúa la búsqueda de las jóvenes desaparecidas en La Matanza y las familias piden ayuda
Provincia
cuanto sale escriturar casa o terreno argentina
El mercado inmobiliario da señales de enfriamiento tras meses de crecimiento constante
Provincia
hallaron dos cadaveres
Caso de las tres jóvenes desaparecidas: Hallan dos cadáveres en Florencio Varela
Provincia
image 1945
Caso de las chicas desaparecidas: Hallan un tercer cadáver en Florencio Varela
Provincia

Más leídas