Operativos móviles de ANSES en provincia de Buenos Aires: ¿Qué trámites se pueden realizar?

En distintos barrios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en numerosas localidades bonaerenses, se desplegaron operativos móviles de Anses con el objetivo de facilitar a los vecinos la gestión de trámites esenciales sin necesidad de trasladarse a las oficinas centrales. Esta medida busca descentralizar la atención y acercar servicios relacionados con programas sociales, jubilaciones y becas a quienes más lo necesitan.

Qué trámites se pueden realizar en los operativos

Los vecinos que se acerquen a los puntos de atención podrán gestionar:

Asignación Universal por Hijo (AUH)

Jubilaciones y pensiones

Becas Progresar

Programa Hogar

Otras consultas vinculadas a los beneficios de Anses

Cronograma de operativos en provincia de Buenos Aires

En distintos partidos del Gran Buenos Aires también estarán disponibles los puntos móviles:

José C. Paz : Av. José Altube 1902, de 8 a 14.

: Av. José Altube 1902, de 8 a 14. Tigre : Luis García 650, de 8:30 a 14.

: Luis García 650, de 8:30 a 14. Villa Ballester (San Martín) : Ituzaingó y Chivilcoy, de 8:30 a 14.

: Ituzaingó y Chivilcoy, de 8:30 a 14. Morón : Hospital Posadas (Av. Illia y Marconi), de 8 a 14.

: Hospital Posadas (Av. Illia y Marconi), de 8 a 14. Merlo (Mariano Acosta) : Club Crisalide 485, martes 23 y jueves 25, de 9 a 15.

: Club Crisalide 485, martes 23 y jueves 25, de 9 a 15. Berazategui (Villa España): Calle 142B N° 2929, de 8 a 11.

Cronograma de operativos en el interior de la provincia

El Ministerio de Capital Humano también confirmó la presencia de operativos en diversas ciudades del interior bonaerense: