Operativos móviles de ANSES en provincia de Buenos Aires: ¿Qué trámites se pueden realizar?

En distintos barrios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en numerosas localidades bonaerenses, se desplegaron operativos móviles de Anses con el objetivo de facilitar a los vecinos la gestión de trámites esenciales sin necesidad de trasladarse a las oficinas centrales. Esta medida busca descentralizar la atención y acercar servicios relacionados con programas sociales, jubilaciones y becas a quienes más lo necesitan.
Qué trámites se pueden realizar en los operativos
Los vecinos que se acerquen a los puntos de atención podrán gestionar:
- Asignación Universal por Hijo (AUH)
- Jubilaciones y pensiones
- Becas Progresar
- Programa Hogar
- Otras consultas vinculadas a los beneficios de Anses
Cronograma de operativos en provincia de Buenos Aires
En distintos partidos del Gran Buenos Aires también estarán disponibles los puntos móviles:
- José C. Paz: Av. José Altube 1902, de 8 a 14.
- Tigre: Luis García 650, de 8:30 a 14.
- Villa Ballester (San Martín): Ituzaingó y Chivilcoy, de 8:30 a 14.
- Morón: Hospital Posadas (Av. Illia y Marconi), de 8 a 14.
- Merlo (Mariano Acosta): Club Crisalide 485, martes 23 y jueves 25, de 9 a 15.
- Berazategui (Villa España): Calle 142B N° 2929, de 8 a 11.
Cronograma de operativos en el interior de la provincia
El Ministerio de Capital Humano también confirmó la presencia de operativos en diversas ciudades del interior bonaerense:
- La Plata: Hospital de Niños (Calle 14 N° 1631), miércoles 24 y viernes 26, de 9:30 a 13.
- Tandil: Operativos diarios en barrios como Villa Italia, Villa Aguirre, Las Tunitas y Cerro Leones.
- San Clemente del Tuyú: Av. San Martín 481, del lunes 22 al jueves 25, de 9 a 14.
- General Pueyrredón (Mar del Plata): Inareps (Ruta 88 km 1.5) y barrios Félix U. Camet, Gloria de la Peregrina y Alfar.