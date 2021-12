Alerta de la OMS: se avecina un “tsunami de infecciones en el mundo”

“La vacunación por sí sola no es suficiente”, advirtió la jefa técnica del organismo María van Kerkhoven. Y ante la aparición de la variante Ómicron adelantó que se avecina “un tsunami de infecciones en el mundo”.

María van Kerkhove, consideró que en este escenario “habrá un mayor riesgo de enfermedad grave y muerte”.

Desde Ginebra, la epidemióloga aseguró que ante la insuficiencia de datos, aun no es posible saber si la variante Ómicron genera una enfermedad más leve. “Creo que todos los casos fuera de Sudáfrica han sido leves o asintomáticos, pero en Sudáfrica hemos visto toda la gama, desde enfermedades leves a más graves. Cuando el virus Ómicron entre en poblaciones vulnerables habrá un mayor riesgo de enfermedad grave y muerte. La mayoría de los informes que tenemos ahora dicen que es más leve, pero es pronto para decirlo. En las próximas semanas lo sabremos”, manifestó.

Ómicron fue detectada por primera vez en Sudáfrica a mediados de noviembre ya ha llegado a 57 países y se está extendiendo en el sur del continente africano. Al parecer, la variante se propaga con una rapidez superior a cualquier otra cepa.

Pidió a los gobiernos tomar medidas

En relación al “tsunami de infecciones” incitó a los gobiernos a tomar prevenciones. “Se lo repito a los gobiernos: no esperen para actuar. Y no me refiero a confinamientos.” Entre otras cosas mencionó que al igual que todos quiere que la pandemia se acabe, pero que no cree que se esté haciendo lo suficiente para ello.

La epidemióloga incitó a los gobiernos a tomar medidas que no consistieran sólo en el confinamiento y a que lo hagan “cada día”.

“Hay que hacer mucho más. Y no se puede hacer después de las vacaciones o dentro de dos meses. Hay que hacerlo ya, cada día”, afirmó y enfatizo en el uso de mascarillas, preparar los hospitales, evitar reuniones sociales y limitar el contacto de personas; facilitar el teletrabajo, la inversión en ventilación y el aumento en la vigilancia de los genomas del virus.

Van Kerkhoven reconoció que las navidades no son la mejor época para evitar las reuniones sociales, pero solicitó que las personas sean “extremadamente prudentes”. Es realmente difícil, lo reconocemos. Yo ahora mismo estoy en el mismo barco. ¿Qué hago? ¿Cómo pasamos unas vacaciones con seguridad?”, manifestó.

“No hay riesgo cero, pero se puede reducir si todo el mundo se vacuna, si te haces un test de antígenos antes de ir […]”

“La vacunación por sí sola no es suficiente. La vacunación previene la enfermedad grave y la muerte, pero no previene completamente la infección”, afirmó la Jefa Técnica de la OMS

Si bien afirmó que la vacunación no es suficiente, ya que la variante ómicron puede escapar “en alguna medida a la respuesta inmune”, no descartó la utilidad y necesidad de las vacunas.

Por último sentenció: “Tenemos que acabar con esta pandemia, 2022 tiene que ser el año en que lo hagamos”.