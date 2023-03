Ola de calor: Pidieron que los alumnos vayan en malla a la escuela para "manguerearlos" en los recreos

Varios colegios del centro del país le comunicaron oficialmente a sus alumnos que pueden ir en malla para que los "manguereen" en el recreo, como una forma de soportar las temperaturas extremas.

Un testimonio directo

En el caso de Rosario, Mariana Sánchez, directora de la escuela primaria Francisco Gurruchaga, habló con el diario local La Capital y agregó que ella también le pidió a los estudiantes que lleven una toalla para secarse.

La docente explicó: "Hay que abordarlo desde el aprendizaje. Nunca vivimos algo igual y la escuela tiene que dar respuesta, es nuestra obligación interpretar lo que sucede".

La directora aclaró: "No se jugará con el agua. Compartimos ampliamente la no suspensión de clases. Si tenemos la posibilidad de continuar, ¿cómo no hacerlo?".