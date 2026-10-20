Octubre se acerca a su fin y la primavera sigue brillando por su ausencia: cómo estará el tiempo

Octubre comienza a transitar sus últimos diez días y la primavera todavía no logra instalarse definitivamente en la provincia de Buenos Aires. Las mañanas frías, las temperaturas moderadas, la nubosidad y la posibilidad de nuevas precipitaciones continúan caracterizando un mes que, hasta el momento, ha ofrecido pocas jornadas de auténtico clima primaveral.

Este martes 20 de octubre se presenta con condiciones relativamente favorables en buena parte del territorio bonaerense, aunque el abrigo seguirá siendo necesario durante las primeras horas del día. El pronóstico anticipa una jornada con presencia de sol, nubosidad en aumento y temperaturas que experimentarán una recuperación durante la tarde, sin alcanzar valores demasiado elevados.

Las marcas térmicas se ubicarán, de manera orientativa, entre los 8 y 12 grados durante las primeras horas, mientras que las máximas rondarán los 19 a 21 grados, con diferencias según las distintas regiones de la Provincia. El ambiente será más agradable durante las horas centrales, especialmente en aquellos sectores donde predomine el sol.

En el interior bonaerense persistirán las mañanas frescas, mientras que en las zonas cercanas a la costa atlántica la influencia marítima continuará moderando las temperaturas. Hacia el final de la jornada se espera un incremento de la nubosidad y no se descartan precipitaciones aisladas en algunos sectores.

🌥️ Miércoles y jueves: nubosidad, temperaturas moderadas y posibles lluvias

Para el miércoles 21 de octubre, las previsiones indican una jornada con nubosidad variable y temperaturas que continuarán dentro de valores moderados para esta época del año. Las máximas se ubicarían generalmente cerca de los 19 a 20 grados, mientras que durante la mañana persistirá el ambiente fresco.

La inestabilidad podría comenzar a manifestarse en diferentes sectores del territorio bonaerense, con probabilidad de lluvias aisladas y mejoramientos temporarios. No se espera que las precipitaciones afecten simultáneamente a toda la Provincia.

El jueves 22 mantendría características similares, aunque con un ligero ascenso térmico en determinadas regiones. Las temperaturas máximas podrían alcanzar los 20 a 22 grados, en una jornada que alternaría períodos de nubosidad con posibles precipitaciones.

La segunda mitad de la semana estará marcada por condiciones meteorológicas cambiantes, por lo que será importante seguir las actualizaciones del pronóstico, especialmente para quienes deban realizar actividades al aire libre.

🌧️ Viernes y fin de semana: vuelve a aumentar la inestabilidad

El viernes 23 de octubre se perfila como una jornada mayormente nublada, con temperaturas moderadas y posibilidad de un nuevo incremento de la inestabilidad hacia la noche.

De acuerdo con las tendencias actuales, el sábado 24 y el domingo 25 podrían presentar períodos de lluvias y chaparrones en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires, aunque su distribución e intensidad todavía están sujetas a modificaciones.

Durante el sábado se espera un descenso de las temperaturas máximas, que podrían ubicarse alrededor de los 17 a 19 grados en amplias zonas. Para el domingo, el ambiente continuaría fresco, con registros cercanos a los 16 a 18 grados y mejoramientos parciales en el transcurso del día.

El último fin de semana completo de octubre podría transcurrir, por lo tanto, con características más propias de una primavera fría e inestable que de una temporada de temperaturas agradables y sostenidas.

🌡️ Una primavera que todavía no termina de llegar

Aunque la primavera comenzó oficialmente hace casi un mes, en buena parte de la provincia de Buenos Aires todavía no se registra una continuidad de jornadas templadas y soleadas que permita dejar definitivamente de lado la ropa de abrigo.

La alternancia de mañanas frías, tardes algo más agradables y sucesivos períodos de nubosidad e inestabilidad ha sido una de las particularidades de octubre.

De mantenerse la tendencia actual, los últimos días del mes podrían continuar con temperaturas moderadas, cambios frecuentes en las condiciones del cielo y nuevas posibilidades de precipitaciones, aunque todavía resulta prematuro establecer un panorama definitivo para el cierre de octubre.

Por ahora, el mensaje del pronóstico es claro: la primavera sigue haciéndose esperar en la provincia de Buenos Aires y, aunque el calendario avanza hacia noviembre, el tiempo todavía no termina de acompañar a la estación.