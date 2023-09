¿Cuál es el número de teléfono de Mercado Pago en Argentina? Lo que necesitás saber

Si has llegado hasta aquí, es probable que estés buscando el número de teléfono de Mercado Pago Argentina para resolver alguna consulta o inconveniente. A continuación, te contamos las formas de obtener la ayuda que necesitas. Sigue leyendo para descubrir las opciones disponibles.

¿Mercado Pago ofrece un número de teléfono para atención al cliente?

La respuesta corta es no. Mercado Pago no proporciona un número de teléfono específico para atención al cliente en su página oficial. Sin embargo, eso no significa que no puedas ponerte en contacto cuando enfrentas un problema o tienes una duda.

Dado que no hay un número de teléfono directo, aquí te presentamos algunas alternativas efectivas para obtener asistencia:

Centro de Ayuda en línea : Mercado Pago cuenta con un extenso centro de ayuda donde podés encontrar respuestas a las preguntas más frecuentes.

: Mercado Pago cuenta con un extenso centro de ayuda donde podés encontrar respuestas a las preguntas más frecuentes. Chat en vivo : Todos los usuarios tienen acceso a un chat en vivo a través de la plataforma web o aplicación móvil, lo que facilita la resolución de problemas en tiempo real.

: Todos los usuarios tienen acceso a un chat en vivo a través de la plataforma web o aplicación móvil, lo que facilita la resolución de problemas en tiempo real. Soporte por redes sociales: Mercado Pago es bastante activo en redes como Twitter, donde posee una cuenta destinada exclusivamente a atenter reclamos de los usuarios, la misma es @MP_ayuda, ahí podés enviar un mensaje directo con tu consulta.

¿Necesitas más detalles?

Si estás buscando una guía más completa sobre cómo contactar a Mercado Pago, te recomendamos este artículo que abarca todas las formas de contacto disponibles: Cómo contactar a Mercado Pago.

En resumen, aunque no exista un número de teléfono de Mercado Pago en Argentina para atención al cliente, hay múltiples vías para obtener la ayuda que necesitas. Con esta información, podrás abordar cualquier situación que requiera asistencia de Mercado Pago de manera efectiva.