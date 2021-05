Últimos días para aceptar las nuevas políticas de WhatsApp ¿Cuáles son los cambios?

El servicio de mensajería de WhatsApp anunció cambios en sus políticas de privacidad, generando rumores y hasta miedo entre sus usuarios. Algunos decidieron utilizar otra app como por ejemplo, Telegram. Pero la compañía dio tiempo hasta el 15 de mayo. ¿Qué pasará después?

Los usuarios que no acepten las nuevas políticas de seguridad podrán seguir usando la aplicación, pero habrá algunas limitaciones en cuanto a su funcionamiento.

“Si no las aceptaste para ese entonces, WhatsApp no eliminará tu cuenta. No obstante, no tendrás acceso a todas las funciones hasta que las aceptes. Durante un breve periodo, podrás recibir llamadas y notificaciones, pero no podrás leer ni enviar mensajes desde la app”, indicaron desde la app en su sitio web.

¿Cuáles serán los cambios?

Tendrán la posibilidad de hablar con más empresas por WhatsApp, de manera más rápida y eficaz que por teléfono o correo electrónico. Estos mensajes serán para hacer preguntas, realizar compras y obtener información.

WhatsApp brindará información sobre la forma en que recopila, comparte y usa los datos. Los cambios en la política de privacidad te darán más detalles sobre la forma en la que administran la información de los usuarios.

¿Qué funciones seguirán igual?

La privacidad y seguridad de los chats personales con familiares y amigos en WhatsApp no cambiarán.

WhatsApp no proporcionará los números de teléfono a ninguna empresa; además, sus políticas prohíben que las empresas puedan contactarse con los usuarios por WhatsApp sin antes haber tenido la aprobación para hacerlo.

La aceptación de las nuevas condiciones del servicio no amplían la capacidad que tiene WhatsApp para compartir datos de los usuarios con Facebook, su empresa matriz.